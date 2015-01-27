2014年银联平台跨行交易额增近三成 房地产交易同比下降

中国监管发力4月表内融资担主角 降杠杆在路上政策中性基调难改（更新版）
路透上海5月12日 - 随着金融业监管政策进一步发力，中国4月社会融资规模增量结构发行明显变化，新增人民币贷款远超预期，表内信贷重担主角，表外融资则明显收缩；而降杠杆进程中M2增速持续下滑，创下九个月新低。
路透北京1月27日 - 银行卡组织--中国银联周二发布报告称，2014年通过银联平台跨行交易金额同比增长27.3%；其中，房地产交易同比有所下降，并连续四个季度同比负增长。
报告表示，去年经银联平台的银行卡跨行交易金额达41.1万亿元人民币。其中，受宏观经济总体影响，去年非日常类交易中房地产交易同比有所下降，但2014年四季度开始交易量提升明显，回暖态势开始显现。
“境内交易数据显示，作为老百姓日常的主要支付手段之一，银联卡跨行交易增速明显高于国内社会消费品零售总额增速。”银联表示。
日常类消费中，报告称，去年加油、日用百货等领域交易量仍然居前，日用百货类交易同比增速连续两个季度明显回升。
对于银联卡使用情况，报告显示，2014年，全国可以使用银联卡的商户、POS机和ATM机数量，分别同比增长58%、50%和21%。其中，可以受理银联“闪付”的POS终端占比达到四分之一；此外，去年金融IC卡发卡量同比翻倍，全年交易量6.2万亿元，是上年的4.8倍。
境外方面，报告指出，截至去年末，银联卡境外受理网络已延伸到150个国家和地区，境外可用银联卡的商户超过1300万户，ATM近120万台，境外30多个国家和地区发行银联卡超过3500万张。
此前，银联总裁时文朝表示，中国经济新常态发展下的经济结构升级、第三产业发展、居民收入提高等因素成为推动居民消费的动力，而居民消费的强劲增长将继续拉动支付产业快速发展。（完）
(发稿 李贺; 审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海5月12日 - 随着金融业监管政策进一步发力，中国4月社会融资规模增量结构发行明显变化，新增人民币贷款远超预期，表内信贷重担主角，表外融资则明显收缩；而降杠杆进程中M2增速持续下滑，创下九个月新低。
路透香港5月12日 - 鉴于地产发展商提供的按揭贷款正加速增长以及部分发展商在买地及发展项目时进行高杠杆融资，香港金融管理局（HKMA）周五宣布自6月起收紧银行予地产发展商的贷款比率，以加强信贷风险管理。
路透北京5月12日 - 中国国家发展改革委日前发布“关于做好2017年钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作的意见”称，今年要坚定不移处置“僵尸企业”，以更加严格的标准坚决淘汰落后产能，2017年6月底前依法彻底取缔“地条钢”产能。