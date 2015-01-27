2014年银联平台跨行交易额增近三成 房地产交易同比下降

路透北京1月27日 - 银行卡组织--中国银联周二发布报告称，2014年通过银联平台跨行交易金额同比增长27.3%；其中，房地产交易同比有所下降，并连续四个季度同比负增长。

报告表示，去年经银联平台的银行卡跨行交易金额达41.1万亿元人民币。其中，受宏观经济总体影响，去年非日常类交易中房地产交易同比有所下降，但2014年四季度开始交易量提升明显，回暖态势开始显现。

“境内交易数据显示，作为老百姓日常的主要支付手段之一，银联卡跨行交易增速明显高于国内社会消费品零售总额增速。”银联表示。

日常类消费中，报告称，去年加油、日用百货等领域交易量仍然居前，日用百货类交易同比增速连续两个季度明显回升。

对于银联卡使用情况，报告显示，2014年，全国可以使用银联卡的商户、POS机和ATM机数量，分别同比增长58%、50%和21%。其中，可以受理银联“闪付”的POS终端占比达到四分之一；此外，去年金融IC卡发卡量同比翻倍，全年交易量6.2万亿元，是上年的4.8倍。

境外方面，报告指出，截至去年末，银联卡境外受理网络已延伸到150个国家和地区，境外可用银联卡的商户超过1300万户，ATM近120万台，境外30多个国家和地区发行银联卡超过3500万张。

此前，银联总裁时文朝表示，中国经济新常态发展下的经济结构升级、第三产业发展、居民收入提高等因素成为推动居民消费的动力，而居民消费的强劲增长将继续拉动支付产业快速发展。（完）

(发稿 李贺; 审校 黄凯)

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