国家开发投资公司旗下海峡汇富斥逾131亿港元买入中信银行H股

路透香港1月29日 - 香港联交所资料显示，国家开发投资公司旗下海峡汇富产业投资基金管理有限公司上周五在场外买入逾22.92亿股中国中信银行(0998.HK)H股，涉资近131.4亿港元。

据上市公司权益披露显示，海峡汇富产业每股买入价为5.73港元，较中信银行当日H股收盘价5.91港元折让3%。

中信银行(601998.SS)本周一公告称，西班牙对外银行（BBVA）(BBVA.MC)于1月23日(上周五)与瑞银签订股份购买协议，通过转让方式出售所持该行逾22.92亿股H股，相当于已发行总股本的4.9%。BBVA的持股量将降至4.7%。但声明中未有透露股份作价。

BBVA减持的股数与海峡汇富产业买入的股数一样。

海峡汇富是国家发展和改革委员会批准设立的专业化投资公司，2010年底在福建省福州市正式成立，由国投资本控股有限公司相对控股（其为国家开发投资公司全资子公司），联合台湾富邦兴记投资股份有限公司、香港亚洲有限公司、福建省投资开发集团有限责任公司共同发起设立。根据国家发改委的批复，海峡汇富将负责募集和管理资金规模为200亿元人民币的海峡产业投资基金。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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