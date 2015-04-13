3月消费信心环比回升 受稳增长政策与股市繁荣提振--银联

香港自6月起收紧地产发展商贷款比率 加强信贷风险管理--金管局
路透香港5月12日 - 鉴于地产发展商提供的按揭贷款正加速增长以及部分发展商在买地及发展项目时进行高杠杆融资，香港金融管理局（HKMA）周五宣布自6月起收紧银行予地产发展商的贷款比率，以加强信贷风险管理。
路透北京4月13日 - 银行卡组织--中国银联联合新华社近日发布今年3月银行卡消费信心指数（BCCI）报告显示，当月消费信心指数环比上升2.31。消费信心回升与宏观政策利好密集出台，股市繁荣带动消费者可支配收入增长等有关。
BCCI样本数据显示，春节长假过后，样本持卡人生活必需品消费明显减少，超市类商户日均交易金额较上月下降22%；同时，随着节后企业日常经营的逐步开展，样本持卡人宾馆类消费和交通类消费均有所增长，其中宾馆类交易金额占比较上月上升0.28个百分点；航空售票和铁路客运类交易金额占比较上月分别上升0.31和0.03个百分点。
报告称，在大宗消费支出方面，汽车类消费交易回暖明显，样本持卡人汽车类交易金额占比较上月提高1.12个百分点；而房地产交易增速提升一定程度上拉动了家电需求增长，家电类交易金额占比较上月上升1.35个百分点。
报告分析，在宏观层面，3月内中央领导及政府高层表态为中国经济发展提振信心；同时，一系列稳增长、调结构、促改革的政策措施也相继出台，包括福建、广东和天津自贸区获批，“一带一路”战略规划正式发布，房地产利好政策组合推出等等，为促进经济回暖注入多重活力，从而也带动居民消费信心增强，有助于BCCI数值的进一步企稳。
BCCI指数由中国银联联合新华社定期发布，以城市居民的银行卡消费交易信息为基础，通过分析城市居民的银行卡消费支出结构变化（主要是非生活必需品在消费总支出中的占比的变化情况）来反映消费者对宏观经济的信心水平。
非生活必需品消费支出越多，反映出的宏观经济形势和个人收入情况就越好，消费者对未来的经济形势和个人收入前景也就越乐观，反之亦然。（完）
(发稿 李贺; 审校 林高丽)
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