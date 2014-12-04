商业银行理财产品将可独立开设资金账户和证券账户--消息（更新版）

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路透北京/香港12月4日 - 中国银监会近日就商业银行理财业务监管办法征求意见，拟允许商业银行以理财产品的名义独立开立资金账户和证券账户等相关账户，鼓励理财产品开展直接投资。

了解情况的两位消息人士周四对路透表示，银监会此次发布的理财业务监管办法，明确了理财产品的独立性与破产隔离的法律效果。并要求建立理财业务风险准备金制度，商业银行应按照管理费的一定比例计提风险准备金，实现有效风险缓释。

“这次发布的监管办法核心就是明确银行理财产品的独立法律地位，以后银行理财资金做投资就不用东绕西绕搞通道业务了，直接自己都可以做了。这对市场肯定是利好的。”一家股份制银行理财业务部的有关人士说。

中国股市沪综指周四大幅收涨4.3%至43个月新高，金融、石油等权重股集体飙升。

一位知情人士援引管理办法表示，为防止出现交叉性金融产品的风险扩散，管理办法规定理财资金运用应以直接投资形式为主，杜绝出现多重嵌套的投资模式。

“以‘去杠杆、去通道、去链条’为目标，鼓励银行设立不存在期限错配的项目融资类产品，允许符合条件的银行设立银行理财管理计划及理财直接融资工具。”上述知情人士称。

而银监会此举的目的是实现理财资金与企业真实融资项目的直接对接，帮助企业降低融资成本，更好地直接服务于实体经济。

中国国务院此前行常务会议指出，当前融资成本高问题仍然是突出问题，将进一步有针对性地进行缓解，包括增加存贷比指标弹性、建立市场利率定价自律机制等十方面措施。

**建立理财业务风险准备金制度**

中国银监会认为，化解理财业务风险的根本在于真正落实风险承担主体。管理办法明确要求商业银行应对每只理财产品单独建账、独立核算，合理估值。

如保本型产品，应计入银行表内核算，按照“实质重于形式”的原则计算风险资产，计提风险准备，对于客户不能真正承担信用风险的部分“非标”资产，要求银行有相应的风险缓释机制。并计提相应资本与拨备，计算存贷比等相关监管指标。

不过，管理办法亦明确，净值型开放式理财产品投资的“非标”资产无须回表，无期限错配的项目融资类产品的“非标”资产也无须回表。

此外，对现有的存量“非标”资产进行转型，可考虑给予一定的宽限期或缓冲期，允许原有部分“非标”资产自然到期结束，之前可不用回表和风险计提。

上述知情人士表示，银监会认为，只要应对得当，新的管理办法的实施不会对银行自身的资产负债表及资本充足率等造成重大的实质性影响。

“必须说明这只是一个很初级的征求意见稿，经过银行的反馈和各方讨论，最终向社会公开发布的版本可能与这个版本有很大差异，可能很多内容就没有了。所以大家也不必急于对现在的这个版本做出过多解读。”一家股份制银行理财业务部门主管说。

路透暂时无法联系到银监会对此发表置评。

银监会此前称，要求银行业金融机构完善理财业务的内部组织管理体系，设立理财业务经营部门，负责集中统一经营管理全行理财业务。并明确银行进行事业部制改革的时间进度。

全国银行业理财信息登记系统此前发布报告称，今年上半年银行理财资金账面余额12.65万亿元人民币，较上年末增长23.54%，为投资者实现收益约2,561.3亿元，加权平均年化收益率为5.20%。（完）

(发稿 路透中文部)

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