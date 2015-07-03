中资行应推进融资国际化 降低信用利差--中行司库

路透上海7月3日 - 中国银行(3988.HK)(601988.SS)总行司库刘全雷周五表示，中资银行在“走出去”应积极推进融资国际化，降低信用利差，同时推进服务对象多元化、同时参与游戏规则国际化，实施企业更需考虑如何真正落地。

刘全雷在第二届外汇投资峰会上并指出，中资银行发美元债的信用利差相较一年前明显收窄，说明中资银行的信用溢价在收窄，也证明国际市场对中资银行信用更加认可，接下来在宣传中还应适当暴露风险，以征得市场理解。

“虽然中资银行在国际融资中的信用溢价最近两年在下降，但整体相比韩国、新加坡、美国等的同评级商业银行还是高出20个BP，说明中资银行还要进一步加强投资者教育、加强市场培育。”他说。

此前路透报导，6月底中行在全球发售的“一带一路”债券包含四个币种、总规模35.54亿美元，获共超额认购倍数2.4倍，其中3年期定价确定为美债加115个BP。而在2014年初中行发行的3年期美元债最终定价是加162.5个BP，比正常的加142.5个BP还高出20个BP。

刘全雷并指出，中资银行不仅要服务走出去的中资企业，也要服务于当地。此前由于中资行服务的大都是“走出去”的中资企业，由于服务对象重叠，竞争过程中形象受损。

“国际化一个重要的点就是客户结构的国际化,花旗汇丰等在中国也并不只服务于其本国企业。”他说。

刘全雷并指出，银行国际化也应包括游戏规则的国际化，要从被动接受到跟随，最终要积极主动参与游戏规则的制定，随着中国逐步强大，中国也应该逐步成为市场的主导，虽然这个时间会比较漫长。

在会议间隙刘全雷接受路透采访时表示，“一带一路”推进仍不是太顺利，外界知晓度并不高，因此不但要加大宣传，同时还应积极推进项目真正落地。

中行上月底35亿美元融资所募资金将全部用于“一带一路”沿线的项目。此前中行董事长田国立指出，中行将提供“一带一路”建设相关授信支持不低于200亿美元，未来三年将达到1,000亿美元。

刘全雷指出，政府间的沟通并不存在问题，但是下沉到企业、银行层面，存在较大的真空，这造成了对接上的难度。“我们前段时间到‘一带一路’沿线国家发债，跟对接企业提‘一带一路’，他们都不知道。”（完）

(发稿 张金栋； 审校 黄凯)

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