中国大额存单收益率将长期保持低位 或接近同期定存水平--普益

路透北京7月15日 - 中国大额存单发行后收益率不及预期，第三方理财研究机构--普益财富认为，大额存单最终收益率由供需双方共同决定，目前流动性宽松背景下，大额存单扮演的角色是银行资管产品的补充者而非竞争者；未来大额存单收益率将长期位于低位，甚至接近于同期存款利率。

作为利率市场化的重要一步，大额存单从6月中旬发行以来，九家发行银行仅将其利率定在同期存款基准利率上浮40%，一年期收益率定在3.15%，虽完成发行任务，但其可转让的功能至今并未实现。

“未来相当长的一段时间内，大额存单的收益都将维持低位。”普益财富报告称，“甚至有继续降低的可能，最后其收益可能会与同期定存利率相当接近。”

报告指出，制约大额存单收益率走高的原因在于，大额存单交易平台搭建完毕之后，其转让功能将真正实现，进一步提高大额存单的流动性，但也会导致其流动性溢价消失。

同时，目前流动性持续宽松的局面在未来相当长一段时间内不会改变，后续的降息降准还将进一步释放流动性并拉低市场整体利率；而逆回购重启也进一步补充市场流动性。

另外，75%存贷比要求的取消，进一步熨平银行此前面临的月末效应。与此同时，经济下行压力仍大，银行不良贷款增速迅猛，银行仍将主动收缩信贷规模。

报告认为，大额存单收益率的走高，将需要两个条件：一是市场流动性由过剩转向紧缩，央行宽松的货币政策逐步转向紧缩，加息提准，采用正回购等一系列措施从市场上“抽水”；二是经济出现V型反转，信贷再度变热，银行揽储需求再次强烈。

“在条件具备后，大额存单的收益率才将节节攀升，对保本型理财产品起到一定的替代作用。”报告称。（完）

(发稿 王蕾；审校 张喜良)

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