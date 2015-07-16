中国国开行地方债余额3000亿元 希望尽快确定地方债年度置换总规模（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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路透北京7月16日 - 中国国家开发银行[CHDB.UL]业务发展局局长刘勇周四称，国开行到今年地方平台贷款余额3,000亿元人民币，其中纳入政府直接债务的约1,700亿；他并称，对国开行来讲，债务置换可以降低风险，是有好处的。
他在银监会召开的首次银行业例行发布会上表示，希望尽快确定地方债年度置换总规模，否则市场会产生比较大影响，对开行债券发行也有挤出效应。
“国开行希望地方债市场化发行...，如果其发行利率和同期限国债一样的话，不能体现信用风险。”他在谈及地方债发行认购时表示，目前，国开行受到投资额度限制，对地方债购买量不是特别大。
继3月下达第一批一万亿元人民币地方债置换额度后，中国财政部近日又下达了第二批一万亿元置换额度。财政部此前称，第二批置换债券资金必须用于偿还审计确定的截至2013年6月30日政府负有偿还责任的债务中2015年到期的债务本金。
对于市场关注的国开行补充资本方面问题，刘勇称，国开行注资问题目前由人行主导，预计央行近期有望发布相关内容。
离岸债券发行上，他表示，国开行考虑到香港发债，并会在其他市场加强发债，并准备赴台发行宝岛债。
四位消息人士对路透称，国开行规划下半年发行宝岛债，但额度未定。此将成为首宗来台挂牌的中国准主权人民币债券。
在国开行服务实体经济方面，刘勇介绍，截止6月底，国开行总资产10.6万亿元；上半年表内发放贷款1.39万亿元，其中，新增人民币贷款5,454亿元，人民币贷款余额6.8万亿。
他称，截至6月底，国开行不良贷款连续41个季度控制在1%以内。上半年发放棚户区改造贷款已超去年全年总量，共贷款发放4,198亿人民币，6月末棚户区贷款余额大数1万亿元，执行利率4.25%，相当同期限贷款基准利率下浮21%。
同时，国开行已与一带一路64个沿线国签订1,373亿美元融资协议，支持项目超400个，主要在原材料、矿产、基础设施、产能合作等方面。
中国国务院之前批复三大政策性银行改革方案，国开行首次明确为开发性金融机构；此后国内媒体报导，中国央行将以外汇储备委托贷款债转股形式，向国家开发银行和进出口银行注资。（完）
(发稿 李贺；审校 曾祥进)
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