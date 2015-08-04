中国央行小范围征询银行远程开户意见 高技术门槛或成障碍

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京8月4日 - 中国央行发布堪称严格的第三方支付管理办法征求稿之后，再次在互联网金融监管上有所行动，不过这次以“放”为主，且面向银行机构。多位银行业人士表示，央行近日针对银行远程开户征求部分商业银行意见，但鉴于技术实现等原因，正式推出指导意见的时间还不确定。
根据路透询问的情况，本次央行对银行远程开户征求意见的范围并不大，并不包括所有的股份制商业银行和大型全国商业银行。
“远程开户肯定是一个大势，但是技术上一定要具备，现在推出远程认证识别的话，银行技术上还达不到。”一位银行技术部门负责人称。
有国内媒体报导，在央行该次下发的征求意见稿中，远程开户对已在银行柜台有开户记录的客户可通过“交叉验证”的方式完成“身份确认”，人脸识别技术等身份识别机制可作为身份核实的辅助手段。
上述银行技术人士指出，国内目前即使是前沿的科研院所，人脸识别成功率也不是很高；预计正式推出远程开户的指导意见也要明年，“现在央行征求意见没有意义，技术达不到银行自己也不愿意做，毕竟还要控制风险”。
中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)行长易会满此前曾透露，央行正在研究远程开户，只要远程开户技术解决，该行的互联网金融就能覆盖到县域及以下区域的金融服务需求。
而另据国内媒体报导，央行曾对银行远程开立账户提出框架性意见，远程开户的银行必须提供技术手段和方法，以及权威部门出具的外部评估报告，证明该技术能有效识别客户身份的真实、完整、合规，以及真实意愿表达。
一位了解征求意见稿内容的银行业人士对路透称，银行远程开户不像券商视频加身份证上传这么简单，要有其他手段辅助，包括用已经开立银行账户进行交叉验证，通过已开立银行账户预留的手机号进行短信验证等，不过这就需要远程开户人具备已开立的银行资金户。
“对于银行的远程开户，要更谨慎；券商的远程开户率先实现，主要是因为其没有资金的实际支取，资金进出还是在银行端。”他表示。
一券商银行业分析师认为，央行下发银行远程开户的征求意见，利好的基本是目前中小型商业银行以及未来的民营银行，大行网点众多对此需求不是很大。
一位银行信用卡部人士则指出，目前信用卡的申请可以在线完成，但最后信用卡的激活按照银监会的规定还是得到柜面激活，相当于最后还是要见本人。
据中国银监会规定，信用卡发行需发卡机构人员亲访申请人工作单位、看到申请人亲自签名、审核员亲自核实申请资料；业内人士分析，去年3月，中信银行(601998.SS)拟联合腾讯(0700.HK)、阿里巴巴(BABA.N)线上发行虚拟信用卡被央行叫停，部分原因便是违反了“三亲”规定。（完）
(发稿 李贺; 审校 张喜良)
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