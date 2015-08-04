中国央行小范围征询银行远程开户意见 高技术门槛或成障碍

路透北京8月4日 - 中国央行发布堪称严格的第三方支付管理办法征求稿之后，再次在互联网金融监管上有所行动，不过这次以“放”为主，且面向银行机构。多位银行业人士表示，央行近日针对银行远程开户征求部分商业银行意见，但鉴于技术实现等原因，正式推出指导意见的时间还不确定。

根据路透询问的情况，本次央行对银行远程开户征求意见的范围并不大，并不包括所有的股份制商业银行和大型全国商业银行。

“远程开户肯定是一个大势，但是技术上一定要具备，现在推出远程认证识别的话，银行技术上还达不到。”一位银行技术部门负责人称。

有国内媒体报导，在央行该次下发的征求意见稿中，远程开户对已在银行柜台有开户记录的客户可通过“交叉验证”的方式完成“身份确认”，人脸识别技术等身份识别机制可作为身份核实的辅助手段。

上述银行技术人士指出，国内目前即使是前沿的科研院所，人脸识别成功率也不是很高；预计正式推出远程开户的指导意见也要明年，“现在央行征求意见没有意义，技术达不到银行自己也不愿意做，毕竟还要控制风险”。

中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)行长易会满此前曾透露，央行正在研究远程开户，只要远程开户技术解决，该行的互联网金融就能覆盖到县域及以下区域的金融服务需求。

而另据国内媒体报导，央行曾对银行远程开立账户提出框架性意见，远程开户的银行必须提供技术手段和方法，以及权威部门出具的外部评估报告，证明该技术能有效识别客户身份的真实、完整、合规，以及真实意愿表达。

一位了解征求意见稿内容的银行业人士对路透称，银行远程开户不像券商视频加身份证上传这么简单，要有其他手段辅助，包括用已经开立银行账户进行交叉验证，通过已开立银行账户预留的手机号进行短信验证等，不过这就需要远程开户人具备已开立的银行资金户。

“对于银行的远程开户，要更谨慎；券商的远程开户率先实现，主要是因为其没有资金的实际支取，资金进出还是在银行端。”他表示。

一券商银行业分析师认为，央行下发银行远程开户的征求意见，利好的基本是目前中小型商业银行以及未来的民营银行，大行网点众多对此需求不是很大。

一位银行信用卡部人士则指出，目前信用卡的申请可以在线完成，但最后信用卡的激活按照银监会的规定还是得到柜面激活，相当于最后还是要见本人。

据中国银监会规定，信用卡发行需发卡机构人员亲访申请人工作单位、看到申请人亲自签名、审核员亲自核实申请资料；业内人士分析，去年3月，中信银行(601998.SS)拟联合腾讯(0700.HK)、阿里巴巴(BABA.N)线上发行虚拟信用卡被央行叫停，部分原因便是违反了“三亲”规定。（完）

(发稿 李贺; 审校 张喜良)

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