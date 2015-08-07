中国多家银行调降股票配资 但加大债市杠杆力度至最高1：9

路透北京8月7日 - 在监管层严控场外配资的政策指导下，光大银行率先调低股票配资杠杆比例至1：1，多家银行亦表示将根据市场表现调整现有1：2的股票杠杆。但债券市场则是另一番风景，银行理财纷纷以高杠杆配资债券类结构化产品。

根据路透看到的资料，某股份制银行正在推出一款包含正回购在内最高达1：9配资的产品。这是一款含优先劣后级的结构化理财产品，投资标的为债券市场各类产品，期限在半年至2年。

“债市收入低，以前大家不重视。但股市调整以来，债市投资因为稳健，大概多了两成。”另一家商业银行人士也称，债市风险小，所以杠杆大。

上述股份行人士称，假如一笔业务利息7%，银行成本6%，那么投资人就净收益1个点，放大9倍就是9个点，加上其原有资金7%的收益，就撬动了16%的收益。

**银行理财配资债券品种丰富**

资料显示，上述股份行二级市场债券投资的标的极为丰富，有国债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、央行票据、中期票据等在交易所和银行间市场上市的债券品种，还有现金、银行存款、大额可转让存单、债券逆回购等货币市场工具，货币市场基金、纯债券型基金等证券投资基金，及债券正回购。

业内人士分析，资管计划通过期限错配，以短期资金配长债的方式在债券二级市场赚取利差，亦或是对于债市牛市预期的表现。

“银行此业务是在帮投资者赌牛市，从而赚取固定收益。如果是从赌牛市角度看，成本6%的钱也可能有人愿意要，毕竟这个融资的稳定性比较好。”某券商人士指出。

而另一业内人士称，银行强势，压迫资产，要求高收益，从而二级市场债券的利率也下不来。

中债登数据显示，多数国债、金融债、地方政府债、中短期票据等收益曲线维持在4%以上，而A级以上的企业债收益率曲线最高达攀升到13%以上。

路透周五报导，中国银行间债市周五早盘现券强势不改，10年国开活跃券收益率再下约3个基点(bp)；资金在股债市间的重新配置仍在进行中，理财资金等源源不断进入债市维系高涨人气，后市若新增资金不断，现券仍有继续走强空间。（完）

(发稿 王蕾；审校 毕晓雯)

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