建立银税合作 以纳税信用为小微企业授信依据--中国银监会

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月7日 - 中国银监会周五称，近日与国家税务总局联合下发通知，建立银税合作机制，共享利用小微企业纳税信用评价结果，以此作为增加对小微企业信贷支持的依据。
银监会刊登在官网上的通知称，要充分利用小微企业的纳税信用评价结果，积极开发新客户，主动挖掘新的贷款需求。
“对于符合贷款条件的守信优质小微企业，要优化贷款审批程序，简化贷款手续，提高贷款审批效率，加大信贷支持力度，扩大信用贷款业务。”银监会称。
银监会法规部有关负责人称，银税合作针对小微企业信用信息不全、财务信息不规范等问题，为银行业金融机构授信审批增加了依据，也为贷后管理提供可靠的信息来源；同时，扩大了银行筛选小微企业客户的有效范围，有利于扩大银行业金融机构服务小微企业的覆盖面。
通知明确，各地税务机关、银监会派出机构和银行业金融机构要在2015年第三季度内建立银税合作机制，在依法合规的基础上共享区域内小微企业纳税信用评价结果，充分利用小微企业的纳税信用评价结果，改进小微企业金融服务。（完）
(发稿 李贺；审校 黄凯)
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