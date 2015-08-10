二季度商业银行不良贷款继续上升 信用风险总体可控--中国银监会

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月10日 - 中国银监会周一公布，今年二季度末商业银行信用风险继续上升，不良贷款率达1.50%，较上季末上升0.11个百分点，信用风险总体可控。
银监会网站披露的二季度主要监管指标数据显示，今年二季度末，商业银行不良贷款余额10,919亿元，较上季末增加1,094亿元；正常贷款余额71.7万亿元，其中正常类贷款余额69.1万亿元，关注类贷款余额2.65万亿元。
银监会表示，银行业针对信用风险计提的减值准备较为充足，整体风险抵补能力保持稳定。
数据并显示，二季度末，商业银行贷款损失准备余额为21,662亿元，较上季末增加835亿元；拨备覆盖率为198.39%，较上季末下降13.59个百分点；贷款拨备率为2.98%，较上季末上升0.02个百分点。
二季度商业银行当年累计实现净利润8,715亿元，与去年同期持平。
银监会主席尚福林稍早前表示，今年上半年银行业新增不良贷款3,222亿元，超去年全年增量，且银行不良贷款“双升”可能会持续存在，要把遏制不良的快速上升作为当前风险防范化解工作的首要任务来抓。（完）
欲览详情，请点选银监会网站 here
(发稿 李铮)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。