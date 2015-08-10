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中国财经 | 2015年 8月 10日 星期一 16:56 BJT

二季度商业银行不良贷款继续上升 信用风险总体可控--中国银监会

路透北京8月10日 - 中国银监会周一公布，今年二季度末商业银行信用风险继续上升，不良贷款率达1.50%，较上季末上升0.11个百分点，信用风险总体可控。

银监会网站披露的二季度主要监管指标数据显示，今年二季度末，商业银行不良贷款余额10,919亿元，较上季末增加1,094亿元；正常贷款余额71.7万亿元，其中正常类贷款余额69.1万亿元，关注类贷款余额2.65万亿元。

银监会表示，银行业针对信用风险计提的减值准备较为充足，整体风险抵补能力保持稳定。

数据并显示，二季度末，商业银行贷款损失准备余额为21,662亿元，较上季末增加835亿元；拨备覆盖率为198.39%，较上季末下降13.59个百分点；贷款拨备率为2.98%，较上季末上升0.02个百分点。

二季度商业银行当年累计实现净利润8,715亿元，与去年同期持平。

银监会主席尚福林稍早前表示，今年上半年银行业新增不良贷款3,222亿元，超去年全年增量，且银行不良贷款“双升”可能会持续存在，要把遏制不良的快速上升作为当前风险防范化解工作的首要任务来抓。（完）

欲览详情，请点选银监会网站 here

(发稿 李铮)

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