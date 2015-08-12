上海银行业不良贷款有双升压力 料年末不良率1%--银监局

路透北京8月12日 - 中国上海银监局局长廖岷日前表示，今年上半年上海地区银行业盈利情况好于预期，多项指标反映不良贷款仍有双升压力，预计年末辖内不良率在1%左右的可能比较大。

路透获得的廖岷在2015年上半年中资银行业机构监管情况通报上的讲话文件显示，上半年上海银行业传统信贷业务低速增长，新增贷款行业集中度上升，有效信贷需求不足。

6月末，辖内银行业各项贷款余额5.13万亿元，同比增长9.06%，增速同比下降0.24个百分点。新增贷款中，个人贷款等前四大行业占比合计73.7%，同比上升12.9个百分点。

廖岷称，由于企业生产经营信贷资金需求依然低迷，预计下半年增长仍不乐观。此外，未来地方债持续供给压力并部分替换银行贷款，也将影响贷款规模。

他并指出，自营投资业务需关注债券投资违约风险上升。目前，企业多渠道融资现象普遍，而经营情况不乐观，下半年，企业债券市场违约风险可能进一步上升，债券发生信用违约或成为新的风险点。

**不良双升压力犹存**

上海银行业不良贷款双升压力依然较大。一是上海地区外资银行的不良出现快速暴露。6月末，辖内外资银行不良余额36亿元，同比增长84%，不良率0.82%，较年初增加0.45个百分点。二是贷款质量存在向下迁徙可能。逾期贷款与不良贷款比率达151%，比年初上升3.8个百分点。

“要特别关注异地信贷、信托和租赁融资项目可能给上海银行业信贷质量带来的第二波冲击。”廖岷称，当前，异地特别是长三角地区资金链、担保风险链尚未从根本上得到遏制，需要高度关注这些风险通过异地项目对上海的影响。

截止6月末，上海地区银行业金融机构不良贷款余额476亿元，在全国不良贷款余额中占比为4.37%，比年初增加49亿元；不良贷款率0.93%，比年初上升0.04个百分点，继续低于全国平均水平。上半年处置不良贷款197亿元。

从新增大额不良看，1-6月，辖内主要商业银行新增大额不良贷款93.51亿元，信贷风险总体仍以集团企业为主，批发和零售业、制造业、服务业仍然是不良集中爆发领域，而房地产预期贷款呈增加趋势。

廖岷表示，上海商业地产存在阶段性总量过剩风险已获得多方共识，尽管今年以来房地产市场回暖明显，但房地产企业的资金到位情况值得重视。同期上海房地产开发本年到位资金同比增长远低于房地产开发投资增速，房企资金仍有压力。

“对高风险房地产开发企业和开发项目实行全口径资金监控。继续做好不良双控，加大核销、处置不良的力度，利用盈利时机继续提足拨备。”他说。（完）

(发稿 李铮；审校 黄凯)

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