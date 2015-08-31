建行称养老金子公司已获监管批复 最快一个月内正式成立

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月31日 - 中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)高管周一称，公司已拿到监管层对养老金业务子公司的批复，目前筹建顺利，最快一个月内正式成立，且下一步会在财产保险和券商牌照上努力。
建行董事长王洪章在该行业绩说明会上表示，人民币累计贬值压力得到一次性释放，矫正结果圆满。人民币兑美元贬值程度与其他新兴国家比幅度不大，并没有持续贬值的基础，但人民币资产有重新估值的压力，包括抵押品，建行计划重估。
“人民币贬值使（建行）海外发债成本有所上升，但带来的风险敞口不大。”王洪章称。
他并称，央行多次调整存贷款利率及非对称降息，对该行利润影响较大，此外，该行不良暴露较多，已动用拨备和当期利润来对冲不良上升。（完）
(发稿 李贺/赵红梅；撰写 李铮；审校 林高丽)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。