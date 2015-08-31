建行称养老金子公司已获监管批复 最快一个月内正式成立

路透北京8月31日 - 中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)高管周一称，公司已拿到监管层对养老金业务子公司的批复，目前筹建顺利，最快一个月内正式成立，且下一步会在财产保险和券商牌照上努力。

建行董事长王洪章在该行业绩说明会上表示，人民币累计贬值压力得到一次性释放，矫正结果圆满。人民币兑美元贬值程度与其他新兴国家比幅度不大，并没有持续贬值的基础，但人民币资产有重新估值的压力，包括抵押品，建行计划重估。

“人民币贬值使（建行）海外发债成本有所上升，但带来的风险敞口不大。”王洪章称。

他并称，央行多次调整存贷款利率及非对称降息，对该行利润影响较大，此外，该行不良暴露较多，已动用拨备和当期利润来对冲不良上升。（完）

(发稿 李贺/赵红梅；撰写 李铮；审校 林高丽)

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