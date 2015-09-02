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中国财经 | 2015年 9月 2日 星期三 16:54 BJT

德意志银行联席执行长称不会缩减中国事业

路透法兰克福9月2日 - 德意志银行联席执行长费辰(Juergen Fitschen)周三表示，该行未有缩减中国事业的计划，对华夏银行(600015.SS)持股的命运则持开放的态度。

费辰称，外资银行业者全都在处分手中持有的中国金融机构少数股权。德意志银行正考虑出售华夏银行的20%股权以筹措现金，并降低资产负债表曝险。

“当然我们不会从中国撤退。中国将会是全球最大经济体，”费辰在一大会上表示。“显然外国投资人持有的所有少数股权都必须放弃。”(完)

(编译 张明钧; 审校 李春喜)

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