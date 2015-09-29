中国首批八家银行公布上海自贸区跨境同业存单发行计划

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海9月29日 - 在中国央行发布上海自贸区跨境同业存单操作指引后，包括四大国有银行在内的首批八家银行周二公布了相关发行计划，今年发行额度总计为250亿元人民币。
刊登在中国货币网的公告显示，上述八家银行包括工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(601988.SS)(3988.HK)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)，发行主体均为上海市分行。
此外，招商银行(600036.SS)(3968.HK)、浦发银行(600000.SS)上海自贸区分行、光大银行(601818.SS)(6818.HK)上海分行以及上海华瑞银行亦在列。
以下为各家银行2015年上海自贸区跨境同业存单发行额度明细（单位：亿元人民币）：
发行主体 发行计划额度 ---------------------------
工商银行 20
农业银行 50
中国银行 50
建设银行 50
浦发银行 30
招商银行 20
光大银行 20
上海华瑞银行 10 ---------------------------
合计 250
中国央行上海总部上周五下发上海自贸区跨境同业存单操作指引，在上海自贸区推出同业存单产品，允许符合条件的存款金融机构在自贸区内发行本外币同业存单，其中规定单期发行金额不得低于2,000万元人民币，单笔最低认购额度则应不低于1,000万元。[nL4S11V3LN]（完）
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(发稿 边竞；; 审校 杨淑祯)
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