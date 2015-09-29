中国首批八家银行公布上海自贸区跨境同业存单发行计划

路透上海9月29日 - 在中国央行发布上海自贸区跨境同业存单操作指引后，包括四大国有银行在内的首批八家银行周二公布了相关发行计划，今年发行额度总计为250亿元人民币。

刊登在中国货币网的公告显示，上述八家银行包括工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(601988.SS)(3988.HK)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)，发行主体均为上海市分行。

此外，招商银行(600036.SS)(3968.HK)、浦发银行(600000.SS)上海自贸区分行、光大银行(601818.SS)(6818.HK)上海分行以及上海华瑞银行亦在列。

以下为各家银行2015年上海自贸区跨境同业存单发行额度明细（单位：亿元人民币）：

发行主体 发行计划额度 ---------------------------

工商银行 20

农业银行 50

中国银行 50

建设银行 50

浦发银行 30

招商银行 20

光大银行 20

上海华瑞银行 10 ---------------------------

合计 250

中国央行上海总部上周五下发上海自贸区跨境同业存单操作指引，在上海自贸区推出同业存单产品，允许符合条件的存款金融机构在自贸区内发行本外币同业存单，其中规定单期发行金额不得低于2,000万元人民币，单笔最低认购额度则应不低于1,000万元。[nL4S11V3LN]（完）

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