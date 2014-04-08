今年中国银行业将面临坏账可能增加及互联网金融的挑战

路透博鳌4月8日 -中国银行业监督管理委员会(CBRC)副主席阎庆民周二表示，今年中国银行业的不良贷款可能增加，因政府正采取行动淘汰部分行业的落后产能。

但由于已提留了充足的拨备，银行业的不良贷款比率今年年底将保持在1%左右，阎庆民在博鳌告诉记者。

中国官方媒体上周报道，银监会将进行地区和全国性银行压力测试，因去年不良贷款激增，导致对全球第二大经济体中国的信贷风险的担忧与日俱增。

银监会2月报告，中国的不良贷款比率去年12月底升至1.0%，为两年来最高。

银行家和分析师预计，今年不良贷款比率将进一步攀升，因经济成长放缓，银行开始收拾之前大举放贷留下的烂摊子。为缓和2008年全球金融危机造成的冲击，中国决策者曾要求银行大举放贷。

除坏账压力日益加大外，中国的传统银行业还面临与日俱增的来自新兴互联网金融服务的挑战。中国的互联网金融过去数月快速发展，吸引了大量银行存款资金流入。

阎庆民也明确了监管机构将对互联网金融加以监管的立场。

“我们将对互联网金融加以适度监管，未来我们将对互联网金融给定基本的最低条件门槛，”他说，“否则该行业将出现不公平竞争。”(完)

(编译 母红; 审校 李军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。