四大行6月新增存款1.8万亿元--报载

路透上海7月3日电---中国多家本地媒体周二报导称,中国四大国有银行--工商银行(1398.HK)(601398.SS)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(0939.HK)(601939.SS)6月新增人民币贷款约1,880亿元人民币,新增存款则高达1.8万亿元.

"今年6月份工、农、中、建四大行新增贷款约1,880亿元,较5月份的2,500亿元大幅减少,"证券时报报导称.该数据进而导致部分机构担忧6月新增信贷规模或低於此前市场预期.

他们并指出,6月份四大行新增贷款数量的减少,主要是因为票据融资同比少增;如扣除这一因素,6月份中长期贷款投放基本正常.

21世纪经济报导给出的数据则称,四大行6月新增存款前低後冲,单月新增存款高达1.8万亿;截止6月29日,工建中农四大国有银行6月新增贷款不足1900亿元,其中工建中三大行新增贷款分别约550亿、500亿和300亿,而国开行全月新增信贷则在670亿元左右.

他们并称, 四大行最後一周贷款投放不足700亿人民币.上海证券报则报导称,部分银行6月末被要求暂停贷款投放.

若1.8万亿元的新增存款数据被证实,将导致周四(5日)存款准备金清算日机构补缴准备金大增,进而施压市场资金面.

官方媒体中国证券报周二发表社评表示,7月伊始,刚刚抵御年中考核时点冲击的银行资金面又面临新考验.从保障银行体系流动性平稳充裕角度考虑,再次下调法定存款准备金率时机已成熟.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 乔艳红

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