中资银行进军LME交易 不因景气低迷而打退堂鼓

资料图片：伦敦金属交易所内的交易员们。 REUTERS/Paul Hackett

路透伦敦10月12日 - 中资银行和券商将继续抓住机会，扩大在伦敦金属交易所(LME)交易，填补西方业者撤出大宗商品交易留下的空缺，全球最大金属消费国--中国的需求下滑，并未让它们打退堂鼓。

继有四家中资集团在LME交易后，预料会有更多的金融机构加入。LME是全球最大的工业金属交易市场。

“我们进军近几年已经比较理性的市场，而且已有不少业者撤出该市场。这提供了新进者加入并发展业务的机会，”广发金融市场执行长Andy Gooch表示。该公司于2014年加入LME。

广发金融市场是广发证券(000776.SZ)旗下公司，也是中国最大券商之一。

Gooch不愿揣测可能的新会员，但业内消息人士已点名中国建设银行、南华期货及中信证券可能加入LME。

中国LME交易的成长与中国在大宗商品市场与日俱增的影响力同步，中国在许多金属市场的全球市占率扩大至一半以上。

“我认为这会是首波加入热潮，后续还会有更多波，我不认为会就此打住，”法国兴业银行驻伦敦金属研究主管Robin Bhar表示。

“鉴于目前亚洲的支配地位，以及交易重心愈来愈向亚洲靠拢，因此这是正在发展中的趋势的一环。”(完)