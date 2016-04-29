中资银行向亚马尔LNG项目提供120亿美元贷款--消息人士

路透莫斯科4月29日 - 据熟悉情况的消息人士透露，俄罗斯亚马尔液化天然气(Yamal LNG)项目得到了中国银行业者提供的价值120亿美元贷款，贷款以欧元和人民币提供。

这笔贷款使该项目得以推进。在西方对俄罗斯天然气企业Novatek (NVTK.MM)实施制裁之后，该公司实际上被西方债券市场拒之门外，难以获得所需融资。Novatek是亚马尔液化天然气项目的主要合伙人。

其中一位消息人士表示，贷款将在15年内偿还，将由中国进出口银行和国家开发银行提供。由于贷款计划尚未正式宣布，该消息人士要求匿名。

投资规模270亿美元的亚马尔液化天然气项目，计划兴建三条LNG生产线，每条年产能为550万吨。所生产的天然气将出口全球市场。

Novatek占该项目的50.1%股权，法国道达尔(TOTF.PA)与中国石油天然气集团公司(注:简称中国石油集团,CNPC)各占20%股权。上月Novatek同意出售9.9%股权给中国丝路基金(China Silk Road Fund)。(完)