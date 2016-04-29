中资银行向亚马尔LNG项目提供120亿美元贷款--消息人士

亚洲股市上扬 特朗普有关美元的言论提振出口股
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透莫斯科4月29日 - 据熟悉情况的消息人士透露，俄罗斯亚马尔液化天然气(Yamal LNG)项目得到了中国银行业者提供的价值120亿美元贷款，贷款以欧元和人民币提供。
这笔贷款使该项目得以推进。在西方对俄罗斯天然气企业Novatek (NVTK.MM)实施制裁之后，该公司实际上被西方债券市场拒之门外，难以获得所需融资。Novatek是亚马尔液化天然气项目的主要合伙人。
其中一位消息人士表示，贷款将在15年内偿还，将由中国进出口银行和国家开发银行提供。由于贷款计划尚未正式宣布，该消息人士要求匿名。
投资规模270亿美元的亚马尔液化天然气项目，计划兴建三条LNG生产线，每条年产能为550万吨。所生产的天然气将出口全球市场。
Novatek占该项目的50.1%股权，法国道达尔(TOTF.PA)与中国石油天然气集团公司(注:简称中国石油集团,CNPC)各占20%股权。上月Novatek同意出售9.9%股权给中国丝路基金(China Silk Road Fund)。(完)
(编译 张涛；审校 许娜)
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。
路透伦敦1月17日 - 英美烟草已经同意以494亿美元收购美国竞争对手雷诺兹烟草(Reynolds American)，从而创建全球最大的上市烟草公司。英美烟草已将对雷诺兹烟草的收购价提高了逾20亿美元。