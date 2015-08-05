中国国有坏账银行业务范围拓宽 获准收购企业不良资产--新华

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月5日 - 新华网周二稍晚报道称，中国财政部上周正式下发文件，放开华融、长城和东方三家国有资产公司的业务许可，允许其收购、处置非金融机构不良资产。这意味着资管公司争取多年的非金不良资产业务终于“落地”。
报道援引长城资管相关人士称，四大国有资管公司主业是处置银行坏账，非金方面过去只有信达资管(1359.HK)在改制时拿到了牌照。非金不良资产作为一种重要的业务手段补充，市场有很大空间，只是此前政策一直没完全明确。
“当前经济下行压力加大，不少企业出现坏账、三角债等，允许资管公司以市场手段参与处置，将有助企业盘活资产、促进实体经济发展。预计未来将有更多政策出台，进一步为资管公司松绑。”报道并称。
报道并称，财政部是次还配发了《金融资产管理公司开展非金融机构不良资产业务管理办法》。同时，《金融资产管理公司条例》也正在修订，尽管部分内容还存在一些争议，但总体方向肯定是拓展资管公司业务范围。
非金融机构不良资产，主要指企业形成的商业债权、低于初始获取价格的土地使用权、收费权等，最常见的就是企业被拖欠的各种货款、工程款等。资管公司可以通过拍卖、处置或重组等方式盘活资产，实现资金回收。由于非金融债权形成原因更加复杂，收入与成本核算更为困难，因而风险相对较大。
2012年10月，银监会向四家国有资产管理公司下发《金融资产管理公司收购非金融机构不良资产管理办法（征求意见稿）》，首次打破资管公司只能从事收购和处置银行等金融机构不良贷款的“禁区”。随后不久，财政部也进行了相关意见的征集。但征求意见稿仅表明监管部门在态度上允许尝试，实际上非金不良仍属审慎开展的创新业务。（完）
(发稿 李铮; 审校 杨淑祯)
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