去年中国银行业新增不良贷款倍增 净利增速降至2.3%--消息（更新版）

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路透上海1月12日 - 随着中国制造业去产能、房地产去库存和实体经济去杠杆持续推进，银行业信用风险明显增大。据两位消息人士透露，中国2015年银行业新增不良贷款倍增至逾5,000亿元人民币，全年净利润增速则放缓至2.3%。

消息人士并引述银监会主席尚福林周一在2016年全国银行业监督管理工作会议上讲话称，截止2015年末，商业银行不良贷款余额已连续17季度上升，且不良贷款率已连续10季度上升。

“银行业潜在风险隐患仍然不容忽视，在经济繁荣时期快速扩张积累的问题逐渐显现，不良贷款反弹趋势更加明显，风险的复杂性、隐蔽性、传染性和突发性进一步上升。”尚福林称。

他指出，随着中国经济增速从2011年的9.5%下降至2015年的7%左右，银行业利润增速从2011年的39.3%陡然下降至2015年的2.3%，而不良贷款却从1.05万亿元上升至1.95万亿元。这表明，“速度情结”再也难以为继，经营困难、风险加大使得银行业转型压力日益凸显。

银监会数据显示，2014年12月末银行业不良贷款余额为1.43万亿元，较年初增加2,574亿元，不良贷款率为1.6%；商业银行当年净利润同比增长9.65%。

路透已就上述消息联系中国银监会，但暂未获得其评论。银监会网站关于该会议的新闻稿则未有刊登尚福林的上述具体表述。

国金证券银行业分析师马鲲鹏表示，不良贷款增速整体符合预期，预计2016年新增不良仍会增加，“在去产能大方向下银行应更坚决主动去暴露不良，尽管这对利润有影响，但扭转的是对未来资产质量的预期。”

东方证券银行业分析师王剑亦指出，经济下行过程中不良资产上升是规律，也在预期之中，淘汰过剩产能的不良，取决于去产能的进度。在相对去杠杆阶段，侧重供给侧改革，预计出清“僵尸企业”的进度会加快，不良继续快速上升已无悬念；而“正常企业”的不良，因经济增速已接近新常态、继续快速下滑的可能性小，所以此类不良的发生也会变缓。

尚福林要求，银行要利用现在盈利能力仍然较强、拨备资源仍较为充分的时机，扩大资本补充渠道，进一步发挥拨备覆盖率逆周期调节作用，扩大资本补充渠道，加大不良贷款核销力度，提升市场化处置不良资产能力，持续增强风险消化和风险吸收能力。

银监会网站新闻稿并显示，2015年新增信贷资金11.2万亿元、理财资金8.5万亿元、债券投资6.1万亿元、信托资金2.3万亿元，通过资产证券化、不良贷款处置盘活存量贷款1万多亿元，并将新增和盘活的存量资金主要用于支持“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带“三大战略”等重点领域、重大工程和小微、“三农”等薄弱环节。

**整合银行资金，支持供给侧改革**

尚福林同时要求，2016年要落实去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大工作任务，着力整合银行资金支持供给侧结构性改革，防范重点风险守住风险底线。

他强调，既要深刻认识去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，推进供给侧结构性改革，给银行业良性发展带来的长期利好，也要深刻认识到具体落实带来的短期风险，尤其是“僵尸企业”退出需要银行妥善处置，将直接考验银行的风险管理能力、经营管理能力、稳定盈利能力、资本补充能力。

“抓紧出台企业金融债务重组相关规则，增强银行业支持困难企业扭亏、转型、发展、脱困的合力。”他表示，对于“僵尸企业”，债权人委员会要制定清晰可行的资产保全计划，稳妥有序推动其重组整合或退出市场，坚决实施去过剩产能，实现市场出清，以充分盘活沉淀在“僵尸企业”和低效领域的信贷资源。

就全力以赴提升服务实体经济的效率方面，尚福林提出，修订出台更加严格的绿色信贷政策指引，建立绿色信贷长效机制，确保信贷资金投向环保、低碳领域，积极探索能效融资、碳排放权融资、绿色信贷资产证券化等绿色金融，推动绿色发展理念落地生根。

他并要求综合排查经济下行导致的信用风险，继续强化全口径政府债务管理，做好地方政府存量债务置换工作，防范地方政府融资平台贷款风险。

同时，在积极支持房地产去库存的前提下，采取差别化信贷政策，加强对房地产信贷压力测试和风险监测，稳妥应对房企信贷风险事件。

此外，银监会并鼓励开展不良资产证券化和不良资产收益权转让试点，逐步增强地方资产管理公司处置不良资产的功效和能力。

银监会新闻稿并显示，截至2015年末，全国银行业资产总额194.2万亿元，比2010年末增长1.1倍；各项贷款余额98.1万亿元，比2010年末增长95%；商业银行资本净额13.1万亿元，比2010年末增长1.6倍。（完）