银监会要求银行排查联保贷款--消息

路透北京/香港8月12日 - 三位业界消息人士表示，多家银行已经按照中国银监会的要求，对本行联保贷款业务的担保链进行了风险排查。目前的排查结果显示，所有行业都存在此现象，尤以黑色金属领域严重。

但相关行业人士也指出，只要房地产领域不发生系统性崩盘，银行联保贷款风险就可控。

消息人士并称，银监会于7月底下文要求商业银行对担保圈隐匿的坏账风险进行排查，并要求加强企业担保圈贷款风险的防范和化解工作。对联保贷款方式，企业对外担保的限额原则上不得超过其净资产，除农户担保贷款外，每家企业担保客户不超过5户，并严格控制联保内单户贷款额度。

“黑色金属领域的摸底已经结束，情况比较严重，也已经采取了控制风险蔓延的措施。但目前看，只要房地产市场不崩盘，联保贷款的风险就可控。”一位了解情况的业内人士称。

某大型券商银行业分析师表示，这次的联保风险爆发的原因和上次不同，根源在经济基本面问题。这次银监会发文分类处置风险，第一条就是限制银行抽贷，说明银行在着急逃离联保风险。

**要防止个别银行抽贷引爆风险**

消息人士援引银监会要求，债权银行牵头成立担保贷款债权人委员会。目的是以此方式防止个别银行单独采取极端方式突然处置，比如突然抽贷引发担保圈内企业大面积倒闭现象，引发区域性金融风险。

“如果联保的风险敞口都在小微企业，影响也不该这么大，因此可能爆发危机的联保贷款不一定都投给小微企业，可能当初银行为了收益还是通过这种方式把授信给了些投资拉动的企业。这次银监会把房地产风险放在了核心位置，一方面由于其牵动上钢铁、煤炭游企业现金流，另一方面聚集了各渠道资金。”上述银行业分析师称。

一位国有大行风险管理部人士表示，该行已经排查过担保圈担保链，目前看风险主要集中在钢材贸易，规模最大。随着国际铜价煤价走低，相关贸易商资金链也都出了问题。浙江是重灾区、东南沿海各省均有涉及，而煤贸涉及到了很多内陆产煤地区。

“互保、联保、循环保企业客户专项排查行动的背后，反映一个问题，江浙一带的互保联保及由此引发的坏账危机仍在蔓延。”一位接近监管层的人士称。

银监会要求监控重点行业、区域、特点客户群等风险变化趋势，及时发出预警信号，重点监控银行贷款依存度高、民间融资依存度高、生产经营不正常的担保圈企业，长三角、珠三角等风险较高地区的担保圈企业，以及钢贸、煤炭、纺织化纤等风险较高行业领域的担保圈企业。

联保贷款则是指至少三家中小企业,自愿组成担保联合体,其中某一家企业向银行申请贷款后,联保体所有成员都需承担还款连带责任。随着中国步入经济下行期和信贷风险暴露期，互联互保作为近年来银行业为小微企业授信的重要手段，由普惠金融的创新之举，蜕变为火烧连营的烫手山芋。（完）

(发稿 谢衡/赵红梅/李贺; 审校)

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