中国银行业信贷收紧 铜担保融资方式获青睐

图为上海洋山港附近仓库，工人在用铲车搬运铜。 REUTERS/Carlos Barria

* 中国6月铜进口量创九个月高点

* 铜进口量受融资需求引领

* 市场趋势支撑疲软的铜价，但提升库存

* 可能削弱政府收紧信贷的努力

路透上海7月16日 - 中国为控制信贷增长扭曲而采取的铁腕政策，推动了作为融资担保品的大宗商品需求增长，导致国际铜市出现了另一种价格扭曲。

中国6月铜进口量升至九个月高点，并可能在第三季保持强劲，因市场更多地以铜为担保品获取融资，这比从银行贷款成本更低且更易获得。

融资需求引领中国6月的铜进口量上升，与其他国家因经济增长放缓而导致工业原料进口量下滑的趋势相悖。和铜进口增长相反，中国6月铁矿石和原油进口量均较前月下降。

控制信贷增长的新规部分通过让银行和企业持有现货铜，提振了将铜作为融资担保品的需求。企业获得信贷的其他方式受阻后，也转向这一融资渠道。

中国是世界上最大的铜消费国，进入融资领域的进口铜增加，抵消了工业需求疲软的影响，并在一定程度上支撑了全球铜价。今年迄今铜价已经下跌14%。

“国内的信贷应该会持续偏紧， 所以融资铜的需求将保持在高位。 国家政府虽然要求银行给更多的中小型企业放贷，但因为这些小企业的风险太高，银行还是会继续借给国企，和大型的民营企业，”新湖期货铜分析师廉正表示。

“如果轮铜的价格有优势，这融资铜的需求可能会延续到下半年。”

由于进口铜实际未被消费，因此它夸大了中国的铜需求，但一直保存在仓库。一旦以铜融资的需求减退，高库存就将压低价格。

中国政府为控制影子银行系统愈发火热的借贷活动而采取的举措，被视为20年来最严厉的收紧信贷之举，但铜融资活动可能会削弱政府这一努力。

“政策控制下，信用证的授信一定程度受到限制。 一方面有很多企业有授信，另一方面是有些民营企业要盘活资本也想做，从这个角度看，真实的融资贸易反倒是增强，很多客户提出了这个要求，” 中证期货副总经理景川指出。

在宏观经济层面，中国长期存在“铜换现金”的融资方式，突显了中国政府在管控灰色信贷市场上面临的困难。

国际货币基金组织(IMF)曾表示，影子银行是中国日益复杂的监管体系所面临的主要风险之一。据中国人民银行估计，影子银行资金在整体未偿还贷款中所占比重超过20%。

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**铜需求增大**

铜以美元计价，因此进口商可以用铜作为抵押品，获得比人民币贷款利率更低的贷款。进口商可以先预付一小部分进口铜的金额，然后从银行获得贷款来支付其余部分。

进口公司把铜卖掉，然后按照自己的想法将钱投资出去，直到需要向银行还贷的时候，这通常是在放贷六个月后。

中国政府此次针对的问题之一是，那些买卖中国免税区保税仓库中的商品的企业所获得的贷款。

自5月以来，政府严令银行业在发放外币贷款之前必须要求提供更多文档来详细说明交易情况。此举目的在于打击虚假贸易套利行为。

新规已经对利用保税仓库收条而非实际金属作为抵押品的交易产生了影响。企业不得不重新进口铜，而非利用收条获得贷款。

进口需求也有所上升，因消息人士称，现在银行要求保税仓库的收条上写明借款方确实持有支持其现有贷款的实货铜。

这样一来铜受到抢购。中国5月精炼铜进口较4月上升27%，6月又增6%，达到379,951吨的九个月高点。

实货铜持有量不足以支持其现有贷款的企业，可能会被外汇监管部门调降贸易地位，丧失进行跨境人民币交易的权利。

**难以根除**

迈科金属集团总裁何金碧近期在香港一个行业会议上表示，审查趋严已经影响到约2,000家小型铜贸易公司。

银行亦将还款期限从六个月缩短至90天，并要求某些小公司将存贷比从原来的10%提高至20-30%。

“新的监管规定加大了获取贸易贷款的成本，”渣打银行分析师朱慧表示。

“但这难以完全杜绝以铜融资行为，因为要想确定哪些公司从事的是正当交易，哪些公司是利用铜进口进行套利，几乎是不可能的。”

据说银行业会鼓励这类交易，因为这类交易中的贷款是表外资产，可以绕过中国政府的每月贷款配额限制。

“有银行经理给我们讲解如何通过利率或汇率差来赚更多的钱，如何把钱投资到他们的金融产品上从而迅速获利，”本地一位铜贸易公司的经理表示。(完)

(编译 朱晓军/郑茵 审校 徐文焰/侯向明)

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