中国政府指示银行对地方政府债务进行延期--报载

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透悉尼2月13日电---金融时报报导称,中国已指示国内银行着手于地方政府巨额债务的延期,以争取更多时间来应对全球金融危机带来的债务遗留问题.
中国在金融危机期间鼓励银行向地方政府放贷用於建设新项目,因此提振经济,但目前国内省市面临1.7万亿美元的债务.报导称,超过一半的贷款将在未来三年内到期.
该报援引熟悉内情的银行人士和分析师称,银行已开始延长地方政府债务的期限以避免违约.一位简述该计划的人士称,在某些情况下债务期限将最多延长四年.
金融时报援引一位熟悉该计划的人士称,并非所有的地方政府贷款都将延期.
银行将决定是否存在对投资的实质需求.公路铺设的後续融资会得到批准,但大规模的城市广场项目可能被拒批.
银行还将会考虑投资是否合乎政府对产业升级和绿色增长的十二五规划.(完)
--编译 吴云凌;审校 程琳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港2月24日 - 中国风电设备制造商--新疆金风科技周五发布业绩快报显示，去年度净利同比增长5%，逊于市场预期。
路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。