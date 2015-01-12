中国银行卡消费信心指数创三年新低 受经济增速放缓影响--银联

路透北京1月12日 - 银行卡组织--中国银联联合新华社近日发布12月银行卡消费信心指数报告显示，当月银行卡消费信心指数创三年来新低。

该份“新华?银联中国银行卡消费信心指数”(BCCI)显示，12月份数据为82.56，环比下降0.7，同比下降2.87。

报告表示，2014年银行卡消费信心指数总体稳中趋降，明显低于前两年，而去年9月以后下滑明显。这由于去年8月起中国制造业采购经理指数（PMI）持续下降，制造业动能不足，以及国内经济增速放缓、房地产市场调整等因素叠加，加剧了持卡人对未来不确定性的担忧，影响了持卡人消费信心。

BCCI指数由中国银联联合新华社定期发布，以城市居民的银行卡消费交易信息为基础，通过分析城市居民的银行卡消费支出结构变化（主要是非生活必需品在消费总支出中的占比的变化情况）来反映消费者对宏观经济的信心水平。

报告表示，去年12月，受调查持卡人的宾馆、餐饮、珠宝工艺、箱包皮具等各类消费交易占比延续此前几个月的下滑趋势，一般百货、娱乐、景区售票、烟酒类等多个行业交易占比也均有所下降，BCCI降至三年以来的最低。

报告称，2015年，中国全年经济增速预期将进一步放缓。在改革持续推进的大背景下，收入分配制度、社会保障体系将继续完善，旅游、互联网、教育和养老等领域的消费增速有望随着政策的落实而逐步上升。

报告介绍，非生活必需品消费支出越多，反映出的宏观经济形势和个人收入情况就越好，消费者对未来的经济形势和个人收入前景也就越乐观，反之亦然。未来，一系列宏观政策措施效果的逐步显现，将有利于BCCI数值企稳。

今年初，中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)联合公布，去年12月官方制造业采购经理人指数(PMI) 降至50.1，为18个月低点。

此前，国家统计局公布物价数据显示，去年12月CPI同比涨幅1.5%，连续第四个月在2%下方；PPI同比下降3.3%，连续34个月持续为负。（完）

(发稿 李贺; 审校 黄凯)

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