特写：中国银行业者在杠杆收购领域力压群雄

路透8月21日 - 中国银行业者在杠杆收购领域力压群雄。

许多西方银行已放弃竞标牵头英国谷物生产商Weetabix的杠杆贷款案，原因是不愿跟进中国银行业者提出的激进条款。

Weetabix于今年6月邀请十余家银行提交对其至多10亿英镑融资案的竞标提案，但西方的银行业者根本无法齐平，更别提超越中国的银行提出的条款。

在此之前，另一桩由中资银行牵头的杠杆收购案也曾让西方银行感到吃不消。上次19.3亿美元的贷款案中，中国银行的承贷规模高达16亿美元，为GO Scale收购飞利浦旗下照明事业提供资金支持。此案在7月底签约。飞利浦旗下照明事业包括汽车照明部门和Lumileds LED制造部门。

中国银行是此次19.3亿美元贷款的独家簿记行，但仅成功吸引到了四家银行参贷，这四家银行均承贷较小额度：中国进出口银行承贷1.2亿美元，中国交通银行及荷兰合作银行分别提供7,500万美元，美银美林则承贷了5,000万美元。

亚洲、欧洲和美国的银行均受邀加入定期贷款部分，这笔贷款的利率为较伦敦银行同业拆放款利率（Libor）加码330基点，最高费用为90基点，但大多数的银行拒绝参与该交易。

“坦率地说，我们之前从来没有看过中资银行参与该类该款，”伦敦的一位杠杆贷款银行家说，“中资银行参与过投资级企业的贷款，但没有以如此积极的条款参与杠杆贷款。”

“如果是贷给一家合适的中国企业，或许还有一定的逻辑性，否则就是疯了。首先，飞利浦的照明事业并不特指中国业务，而是一家全球照明供应商。同时，Weetabix则是英国的公司。”

虽然Weetabix确实是一家英国公司，但所有者却是中国公司，这是中资银行提出积极条款的原因所在。

在2012年，中国国有企业光明食品（集团）有限公司斥资12亿英镑，从Lion Capital手中收购了Weetabix的60%股权，并在今年稍早时候购买了剩余的40%股权。新的贷款将支持霸菱亚洲从光明食品手中收购Weetabix 40%的股权。

“中资银行将按照光明食品的要求行事，” 第二位银行家说。

**低息贷款**

Weetabix将于9月在市场中寻求再融资，料将包含一笔6.5亿英镑的B部分定期贷款，一笔预置的二级贷款以及一笔未提取贷款。此次贷款属于低门槛贷款契约，杠杆最高达七倍，但Weetabix仅将支付较Libor加码400基点的利差。

“Weetabix融资案是高杠杆、低门槛的英镑贷款契约。如果他们能从中资银行取得他们对我们说的这种贷款，只能说上帝保佑他们了，”第三位银行界人士表示。

与市场上其他英镑贷款相较，这样的定价看起来特别激进。

比如说，英国点心制造商United Biscuits在今年6月完成的一笔4.85亿英镑的B部分定期贷款，重新定价利息较Libor高出425基点，由2014年12月的原始定价475基点下调。银行界人士表示，尽管是一家业绩强劲的企业，但United Biscuits要支付的利息不能再低了，因为投资人借出英镑也要获得补偿。(完)

(编译 刘秀红/汪红英/陈宗琦；审校 张荻/张明钧)

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