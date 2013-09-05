中国主要银行对大额存单态度迥异

焦点：日本央行料维持购债承诺 尽管购买步伐放慢--消息人士
路透东京3月31日 - 熟悉日本央行想法的消息人士表示，尽管购债步伐有放慢迹象，但央行近期并没有打算取消每年以一定规模购买政府公债的松散承诺。
* 利率市场化工具--大额定期存单NCDs来袭
* 对银行总体影响负面，激发差异化倾向
* 主动负债型银行：讲求资产负债的精准匹配
* 被动负债型银行：发掘既有网点优势
撰稿 张胜男
路透北京9月5日 - 大额可转让定期存单（NCDs）这一调整银行负债的利器，在正式面世之前，获得了中国主要银行不同的态度反馈--有的摩拳擦掌，有的意兴阑珊。面对利率市场化的冲击，银行的差异化经营思路已见端倪。
主动负债还是被动负债，归根结底是对中国银行业立行之本--拉存款的态度。被称为“宇宙行”的工商银行(601398.SS)(1398.HK)以被动负债型银行自居，而以国国际业务见长的中国银行(3988.HK)(601988.SS)为代表的网点优势不足的银行则希望主动负债，用高成本倒逼高利差。
路透稍早报导，五家大型国有商业银行已经将发行大额可转让同业定期存单(NCDs)的方案上报到央行，首批最早有望在9月面世。
其后，在中资银行的中期业绩说明会上，该消息成为媒体追问的热点之一。先是建设银行(0939.HK)(601939.SS)高管承认央行正向银行征求发行CD意见，建行也提供了一些资料和准备；之后中国银行表示，已向央行提交了申请，并且相信中行肯定是第一批。而工商银行的董事长姜建清却否认有这回事。
以大型银行为代表的对NCDs的不同反应也彰显出，在利率市场化冲击下，商业银行对负债业务的不同倾向。
“如果所有银行的选择是一致的，那才说明效率有问题。”中国社科院金融研究所银行研究室主任曾刚表示，“有存款优势的银行对NCDs肯定没那么冲动。”
上海某大型券商银行业分析师则指出，NCDs对银行业来讲，是负面的，因为它就是利率市场化，是要提高银行负债成本的。只要存款不紧张的银行都不会有太大动力。而负债端优势越强的银行，边际影响越大。
当然，在银行推出NCDs试点的初期，预计只有商业银行和保险公司才能投资，市场影响力有限。要待NCDs扩展至企业存款时，其对利率市场化的作用才更具意义。
中国利率市场化历经20年缓慢发展，最近两年贷款端放松力度加快，现在终于只剩下存款端管制利率这“最后一块大石头”；而同时，中国大型国有商业银行自06、07年集中上市后，每年利润增长20-30%，市场上的批评声指他们躺着也能赚利差、同质化经营、反应迟钝。
曾刚并称，对资金相对缺乏的银行来说，吸收NCDs肯定比开拓网点拉存款成本低。但经过一段时间的利率市场化操作，未来的竞争优势会改变，现在的存款优势银行可能优势会丧失，而主动负债能力强的银行显然市场化能力会更强，因为他们从来没有寄望低成本存款。
“中行肯定积极，我们没有网点优势，而且在海外有丰富的CD发行经验，当然愿意向主动负债型转变。”中国银行某高管称。
作为四大国有银行之一的中行都希望转型主动负债，更不用说缺乏网点优势的股份制银行了。而另一方面，存贷比只有30%左右的邮储银行、地方农村商业银行手里却握有大把的现金。合理调配资金提高效率，在NCDs与ABS（资产证券化）的共同推动下，现有金融竞争格局有望改变。
**主动负债：讲求资产负债的精准匹配**
所谓主动负债的操作思路，通俗点说，就是有一笔资产的同时，再去找负债与之匹配，尽量减少单纯负债。类似理财产品的资金池-资产池匹配法则，考验的是花钱的技巧。
某股份制银行同业业务资深人士表示，利率市场化之后，吸收一笔存款的时候，就要知道这笔资产有没有运用。
“没有运用，我吸收这笔存款进来就是赔钱的，所以将来资产负债一定要同时匹配着做。我要放一笔贷款了，那我就去吸收一笔存款，或者说这笔存款能运用，我才去吸收这笔存款。”他表示。
主动负债的行业典范是兴业银行(601166.SS)，证券时报分析称，其平均同业资产占平均总资产的比重高达33.7%，居所有上市银行之首。在史无前例的“钱荒”背景下，其平均同业资产与平均同业负债完全匹配，接近1:1，且同业利差高达1.14%，同业业务净资产毛利率高达50.7%。
“中国的银行业以前的天然优势一直在负债，以后资产端才更能体现核心竞争力。就看你到底能不能用好这笔钱？”上述分析师称。
作为唯一吸收存款机构的中国商业银行,近年来负债端的垄断地位遭遇各种挑战。比如之前的银行理财产品，形同银行自己革自己的命。之后随着券商、基金的类货币市场投资品种，甚至互联网金融产品，比如支付宝与天弘基金推出的“余额宝”等都在蚕食银行负债端的份额。而这次袭来的，是NCDs。
如果期限可以更短更灵活，NCDs未来也可能成为银行理财产品的有力竞争对手。目前路透得知的NCDs的初步方案中，期限主要是3-6个月，与理财产品以1-3个月为主的期限分布略有重合。
NCDs给商业银行提供了一条流动性融通的新渠道，有利于锁定成本，减少在银行间市场利率大幅上涨时被迫高成本融资的压力。
“NCDs是大额的标准化的产品，通过OTC市场撮合定价，就可以实现同业存款的主动负债。”光大银行资产管理部总经理张旭阳称，各行的理财业务必须要提高产品设计能力，否则就直接去同业拿存款好了。
**被动负债：发掘既有网点优势**
被动负债型银行的存款端优势明显，所以希望把利用既有优势并继续发掘。不过分析人士认为，长期来看，这个奶酪是守不住的。不过将更多注意力放在资产端，也是提高竞争力的必然选择。
工商银行董事长姜建清在业绩会上所言，银行的同业业务有两种不同的策略，一种是被动负债型，一种是主动负债型，两种模式并没有好坏之分。
“被动负债型，主要是依靠存款，无论企业还是机构，还是个人，作为存款的主要来源；主动负债型，根据资产状况，再在市场上发行债券、同业举债等，来寻租负债来源。”他表示，
被动负债型银行成本较高，必须开设很多网点，只有达到相当的规模时候才能降低成本；主动负债型对流动性比较敏感，如果流动性紧张时，容易造成流动性断裂，造成危机。
工行还在周日晚上召开内部有关提高网点竞争力的会议。“网点竞争力”的提法始自今年年初，旨在发挥既有网点优势发力。但是互联网金融冲击下，网点的成本收入比越发值得探讨。
被动负债型银行同样会用同业业务主动拿负债，只是说，不会那么激进，不会刻意寻找同业负债与同业资产的匹配。同业负债还是过去的司库之职，不看收益，只是临时资金头寸调配。
“大行还没有存款流失到非要发CD不可的份儿上，股份制银行可能积极一些，但市场认可度又会低一些。”北京某大型国有银行资金部门人士称。
在个别存款压力不大的银行内部人士看来，NCDs是继ABS之后的又一个“政治任务”，特别是NCDs推出后，长期来看，必将推高银行现有负债业务成本。
“存单之所以是各国利率市场化的必由之路，就因为它把资金成本显性化。”曾刚表示，“提高资金价格，提高银行负债成本是必然的。没有哪一家机构可以阻挡利率市场化的进程。”（完）
(审校 屈桂娟)
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