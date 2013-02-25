银行卡刷卡手续费调整 商户年支出降逾20%--人行

路透北京2月25日 - 为扩大消费及支持中小企业发展,中国调整后的国内银行卡刷卡手续费标准周一起开始实施.央行表示,以2012年刷卡消费额为基准进行测算,此次调整将减少商户年手续费支出超过75亿元人民币,下降幅度超过20%.

刊登在央行网站上的新闻稿并引述有关负责人指出,这在一定时期内对商业银行的中间业务收入带来一定影响,其银行卡业务经营面临一定财务压力;但从履行社会责任角度,商业银行让利于商户有利于减轻商户负担,也提高了商户受理银行卡的意愿,为银行卡产业的未来发展提供良好基础.

"中长期看,此次调整将有助于提高银行卡发卡量、普及率、活卡率以及银行卡渗透率,给银行卡产业的持续健康发展带来新的机遇,最终实现银行、商户、持卡人多方和谐共赢."该负责人称.

新闻稿显示,2012年,国内银行卡消费金额达20.8万亿元,年末信用卡授信总额3.5万亿元,信用卡未偿信贷总额1.1万亿元.

央行并表示,从长远看,刷卡手续费标准的确定,应当坚持市场化方向,综合考虑不同的银行卡产品(如借记卡和信用卡)的成本和功能,以及相关产品为商户带来的价值和风险补偿等因素,由相关市场主体在有序竞争的环境下通过协商自主定价.

新闻稿并称,近年来,房地产、汽车、批发类行业单笔刷卡金额不断上升,远高于一般消费刷卡金额,对发卡机构的资金占用较大,其相应的风险管理成本也日益增加,原有的手续费封顶已经无法弥补银行卡刷卡的机具、通讯、风险管理、特别是资金成本.

因此,综合考虑商业银行成本因素和上述行业交易实际情况,在下调手续费率的同时,适当提高了单笔手续费封顶值,目的是为了优化手续费定价结构,兼顾银行卡产业发展现状和商户承受能力.(完)

(发稿 谢衡; 审校 张喜良)

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