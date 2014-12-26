中国鼓励民资进入宽带接入市场 首批16个试点城市--工信部

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京12月26日 - 中国工业和信息化部表示，鼓励民间资本以多种模式进入宽带接入市场，支持民营企业开展宽带接入网业务试点，并将太原等16个城市进入首批试点，试点时间三年。这是中国推进电信行业进一步深化改革的重要举措。
刊登在工信部网站的《宽带接入网业务试点方案》称，将根据试点情况适时扩大试点范围。鼓励民营企业建设宽带接入网业务所需的基础设施，并以自有品牌为用户提供宽带上网服务；鼓励民营企业以资本合作、业务代理、网络代维等多种形式和基础企业开展合作。
“ 向民间资本开放宽带接入市场，是我国推进电信行业进一步深化改革开放的重要举措，将有力拉动民间投资，扩大信息消费，进一步繁荣信息通信市场。”新闻稿称。
工信部将太原、哈尔滨、上海等16个城市列为开展宽带接入网业务的试点城市，并规定参与试点的民营企业认缴注册资本最低限额为2,000万元，具备三年以上电信行业从业经验；企业技术负责人应当有八年以上宽带网络建设和运营管理经验。
信息消费已成为中国扩大内需和提振经济的新动力。不久前中国首批遴选出的68个国家信息消费试点示范市（区、县）将重点建设宽带和TD-LTE（4G）等信息基础设施，同时培养新型信息消费示范项目等。
工信部官员此前公布拉动信息消费的四大举措，具体包括实施宽带中国战略，加快网络通信基础设施建设和升级改造；丰富信息产品和信息消费内容等。工信部希望在2013-2015年，信息消费规模年均增长20%以上。（完）
更多详情，请点选中国工业和信息化部网站：here
(发稿 倪蔚丹; 审校 杨淑祯)
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路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。