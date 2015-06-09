兴业银行澄清高管卷款潜逃 称其非高管属个人非法集资

中国上市钢企预计2016年取得较好财务业绩
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路透北京6月9日 - 中国股份制银行--兴业银行(601166.SS)周二针对有关该行“北海分行高管卷款30亿元潜逃”传言发布澄清公告称，涉案人苏瑜已于3月份离职，并非网传高管，目前未发现银行资金卷入其中；公司将全力配合公安机关调查取证，协助受害人通过法律手段依法维权。
兴业银行媒体负责人对路透表示，苏瑜属自动离职。具体涉案金额、涉案业务性质均会按照公安机关的调查结果而定，目前公安机关对其定性为个人非法集资。因此，对兴业银行来说，仅能披露的是“这属于前员工的个人非法集资。”
公告显示，5月中旬，该行南宁分行下辖二级分行北海分行接到北海市公安局通报，该分行前员工苏瑜涉嫌个人非法集资已被立案，目前案件在调查阶段。公司就其涉及业务进行了全面内部排查，未发现银行资金卷入其中。目前北海分行经营、财务状况与对外服务均正常。
兴业银行并称，涉案人苏瑜于2010年7月进入公司北海分行筹建组工作，先后任北海分行企业金融客户经理、业务三部负责人，并非网传高管，其于2015年3月27日主动向分行递交离职申请，分行批准与其解除劳动合同。
兴业银行早盘收报20.06元，跌3%；过去一个月则累计上涨14%。（完）
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(发稿 王蕾；审校 赵红梅/张喜良)
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