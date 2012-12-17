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中国财经 | 2012年 12月 17日 星期一 11:27 BJT

吴晓灵：明年有条件深化利率改革

路透三亚12月17日 - 中国全国人大财经委副主任委员吴晓灵周一表示,中国2013年有条件进一步推进利率市场化，可以进一步放宽贷款利率下浮的幅度.吴晓灵曾担任中国人民银行副行长.

她在三国财经国际论坛上亦表示,对于存款利率，还是要在一段时间内有一个控制，可以加大浮动度幅度，但是不宜加的过大，理由是防止金融机构过度竞争.(完)

(编译 郑茵 审校 张荻)

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