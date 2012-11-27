中国六银行有望成为资本管理“优等生”-报载

路透上海11月27日电---中国证券报周二报导称,在中国版巴塞尔三新资本协议实施後,工商银行(601398.SS)(1398.HK)等六家大型银行有望成为首批实施资本计量高级方法的银行.业内人士测算,实施资本计量高级方法後,银行将更加节约资本,资本充足率有望提升40-50个基点.

报导指出,中国银监会日前已开始对工商银行、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(601988.SS)(3988.HK)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)、交通银行(601328.SS)(3328.HK)和招商银行(600036.SS)(3968.HK)开展资本计量高级方法评估.

业内人士表示,在中国版巴塞尔三新资本协议实施後,这六家银行有望成为首批实施资本计量高级方法的银行,成为资本管理"优等生".

中国银行资本管理办法於明年1月1日实施.在新规中,银行将实施资本计量权重法,符合监管要求的银行在此基础上将同时率先实施高级方法.高级方法将分别对信用风险(内部评级法)、市场风险(内部模型法)和操作风险进行计量.

较之权重法,高级方法将通过内部模型对风险状况进行评估,极大促进银行对风险的敏感性和风险认知评估能力,尤其是内评法将会对银行资本水平的估算产生较大影响.报导称,实施高级方法一方面将有助於银行更加节约资本,提升银行资本充足率水平;另一方面,将强化银行目前的风险管理水平.

海通证券研究报告显示,内评法更重要的意义在於改变过去发展方向和盈利模式.如实施内评法,对公业务节省资本不十分明显,但零售业务综合风险权重将从目前60%降至20%-30%,零售业务占比高的银行更受益於内评法实施.

有监管人士表示,即使六家银行率先实施内评法,在监管制度上将会相当於实施资本计量方法的"双轨制",即内评法和权重法同时进行.中国银行资本管理办法明确规定,在实施高级方法第一年,内评法和权重法计量结果差距不能超过5%,第二年不能超过10%,这在一定程度上抑制银行采用较为激进的模型参数提升资本充足率的可能性.(完)

--发稿 林琦; 审校 曾祥进

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