银监会明确资本充足率分步达标标准（更新版）

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* 明确过渡期内商业银行资本充足率分步达标标准

* 有望减轻上市银行2012-2014年的资本压力

* 到2013年末系统重要性银行核心资本充足率应达到9.5%

* 将适时推出新型债务类和权益类资本工具

路透北京12月7日电---中国银监会周五明确了国内新资本协议实施过渡期内商业银行资本充足率分步达标标准,此举将有望减轻上市银行2012-2014年的资本压力.

银监会网站刊登的新闻稿称,到2013年末,对国内系统重要性银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率的最低要求分别为6.5%、7.5%和9.5%;对非系统重要性银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率的最低要求分别为5.5%、6.5%和8.5%.

该要求和中金公司之前的预测一致.中金公司认为,此安排符合国内银行实际,能够有效缓解银行融资压力,进而保证了银行适度的放贷能力以支持经济增长.

"目前,大部分商业银行已经满足《资本办法》规定的资本充足率要求."银监会称.

2012年6月7日中国银监会发布了新《资本办法》,即更加严格的中国版"巴塞尔协议Ⅲ",并定於2013年1月1日起实施.新标准实施後,正常条件下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低於11.5%和10.5%.

截至今年三季度末,五家上市国有商业银行的资本充足率均高於12%,其他上市银行的资本充足率均高於11%,皆满足监管标准.

另外,为进一步减缓商业银行实施新标准的压力,银监会对储备资本要求(2.5%)设定6年的过渡期:2013年末,储备资本要求为0.5%,其後五年每年递增0.4%.

**拓宽银行资本补充渠道**

银监会称,鼓励国内银行在境内外市场发行各类合格资本工具有助於减轻银行发行普通股对资本市场的压力,丰富金融市场投资品种,拓宽银行资本补充渠道.

长期以来,中国商业银行面临着资本结构过於单一、资本补充渠道狭窄等问题,银行资本补充主要依靠自身利润留存、发行普通股和少量次级债券.

某大型券商银行业分析师称,创新资本工具存在法律和制度瓶颈,短期可能还是难有大的突破.目前除了次级债和优先股,还没有新的工具.

"在条件成熟的情况下,将适时推出新型债务类和权益类资本工具."银监会表示.

银监会进一步明确了非普通股新型资本工具的触发条件和损失吸收机制.在本金损失吸收机制方面允许采用减记和转股两种方式,同时允许和鼓励商业银行在满足相关合格标准的基础上,根据市场情况和投资者意愿,在发行协议中自主设定减记或转股条款.

武汉农村商业银行和北京农村商业银行今年下半年发行次级债时,均在发行文件中多了条"核销或转股条件",即当发生触发事件时,该期债券将被立即核销或转为普通股.(完)

--发稿 谢衡/张胜男; 审校 曾祥进

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