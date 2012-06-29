银行业要适应利率市场化--银监会

路透上海6月29日电---中国银监会主席尚福林周五表示,中国银行业要适应利率市场化的要求,拓展非利息收入渠道,逐步改变依赖利差的盈利模式.

他是在参加陆家嘴论坛後做出上述表示.尚福林并称,银行业自身要提高利润留存比例,扩大内源性资本补充.

同时,银监会正积极探索通过发行优先股、创新资本工具或开拓境外发行市场等方式,为银行多渠道筹集资本.

"(银行业应)切实改变'信贷高速扩张-风险资产累积-再融资-再扩张'的发展模式,合理减少资本消耗,走内涵式集约化的发展道路,"尚福林称.

他在论坛上并指出,新监管标准有助於强化资本约束,推动银行增长从以规模扩张为主,向以质量效益为主转变.同时调整了小微企业贷款等授信的风险权重,引导银行更有效地支持经济结构调整.

此前召开的中国国务院常务会议通过新版"商业银行资本管理办法(试行)",其中明确,系统重要性银行和其他银行的资本充足率监管要求分别为11.5%和10.5%,与国内现行监管要求保持一致.该办法定於2013年1月1日开始实施.

尚福林并重申,银行要将信贷资源真正用於满足实体经济的有效需求;要优先保障重大在建续建项目;要加强对小微企业、"三农"等薄弱领域的金融服务,有针对性地加大对中西部、欠发达地区的金融支持;加大对战略性新兴产业等关键领域的支持.(完)

--发稿 刘昕; 审校 乔艳红

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