中国放宽外资银行准入和经营人民币业务条件

中国周六颁布修改后的外资银行管理条例，适当放宽外资行准入和经营人民币业务的条件，放松了设立分行营运资金，以及人民币业务准入中对开业年限及盈利能力的要求。显示中国正逐步放松对外资行进入中国市场的限制，对外资行管理施行国民待遇。路透