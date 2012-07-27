商业银行资本充足率达标可在2018年底前分步完成--报载

路透上海7月27日电---中国银监会正在酝酿制定银行资本管理办法分步达标实施意见.上海证券报周五引述消息人士称,定於明年开始实施的《商业银行资本管理办法》规定,银行的资本充足率达标可在2018年底前完成,这意味着银行资本充足率达标有六年的过渡期.

报导指出,上述正在酝酿之中的意见将明确过渡期内商业银行如何分年达标,并要求商业银行应结合本行实践制定资本充足率维持或达标规划;银监会将根据规划实施情况,采取相应的监管措施.这将进一步缓解银行因集中实施新办法而可能对市场造成的冲击.

对於其中最重要的如何分步达标,方案是先确定一个资本充足率的起点,然後规定每年递增的比例,最终在2018年底前实现完全达标.

中国国务院常务会议此前通过新版"商业银行资本管理办法(试行)",其中明确,系统重要性银行和其他银行的资本充足率监管要求分别为11.5%和10.5%,与国内现行监管要求保持一致.该办法定於2013年1月1日开始实施.

报导并称,在过渡期内,银行还可能被要求同时计算和披露按照新旧规则计算的资本充足率,以防止市场误读,降低不确定性.同时意见拟规定,过渡期内银行可以适当简化信息披露的内容.

报导还援引一位监管机构的人士指出,要解决银行补充资本有限、信贷需求刚性和保证资本充足率的问题,要分子分母同时做文章.

该人士指出,一方面要扩大资本补充渠道,适当增加利润补充资本的贡献,还要在分母上,风险资产上下功夫.他认为,下一步平台贷款、个人按揭贷款,在有稳定现金流的情况下,可以进行资产证券化,这等於造出了资产规模的空间,相应降低了资产风险的水平.

此前中国银监会主席尚福林指出,银行业自身要提高利润留存比例,扩大内源性资本补充.同时,银监会正积极探索通过发行优先股、创新资本工具或开拓境外发行市场等方式,为银行多渠道筹集资本.(完)

--发稿 边竞; 审校 曾祥进

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