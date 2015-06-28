今年银行整体利润增速将降至3-5% 净息差下降趋势明显--中国银行业协会

路透北京6月28日 - 中国银行业协会周日发布行业年度发展报告表示，中国全年货币政策将保持“稳中偏松”基调，但受累于不良风险全面暴露和降息政策冲击，预计今年银行业盈利增速继续下降，整体利润增速在3%至5%。

此外，中国华融资产管理股份有限公司董事长赖小民在银行业年度报告发布会上透露，华融公司计划今年9月上市，这将有望成为中国今年在香港最大的一单IPO。

报告发布会上，交通银行(601328.SS)(3328.HK)首席经济学家连平指出，银行业2015年生息资产的增速稳中略升，计息负债拓展压力不减，净息差下降趋势明显，而今年三次和去年一次的降息，都会对息差带来进一步压力。

“新常态下社会融资方式转变会影响银行业的发展，经济增速放缓也会带来信贷需求的减弱，而利差收窄挑战银行的传统盈利模式。”连平称。

连平并称，如果存贷比制度的改革落地的话，其对净息差下降的趋势将起到相反的作用，会带来银行业负债成本下降。

此前，中国五大国有商业银行2015年一季报显示，五大行净利增速集体下滑至1%附近。

为应对传统息差业务利润贡献的下降，连平表示，随着互联网应用和便利化程度持续提高，商业银行已经从多方面着手，利用和接纳最新互联网技术，并积极调整业务模式；另外，中国商业银行尤其是五家大型国有商业银行正在非常积极推进国际化发展，不仅在境外开设机构，而且还在境外大规模推进收购和兼并。

银行业年度发展报告并指出，为应对净息差下行和传统利差收入下降，银行业应不断优化负债业务结构，开拓负债渠道，提升负债业务的电子化水平；同时，在今年资产负债业务大幅放缓趋势下，商业银行中间收入业务见将大幅增长。

中国银行业协会指出，2014年商业银行全年实现净利润1.55万亿元人民币，同比增长9.7%，相比上一年度下滑近五个百分点。（完）

(发稿 李贺；审校 林高丽)

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