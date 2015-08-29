综述：息差下降中收不力致中国三大行上半年净利微增 资产质量将继续承压

图为面值百元的人民币现钞。 REUTERS/Jason Lee

作者 李贺

路透北京8月28日 - 中国三大国有商业银行中报显示，除中国银行(3988.HK)(601988.SS)上半年实现净利增速略高于1%以外，工商银行(1398.HK)(601398.SS)和农业银行(601288.SS)(1288.HK)净利增速均不足1%。主因央行连续降息及资产负债两端的利率敏感性差异影响大行利息收入，以及中间收入增长不力；而未来资产质量也将继续承压。

下半年，各行将优化资产负债端的定价模式，并在资产端更加积极的进行配置；此外，还将在银行降费的大趋势下逆势提升中间收入的增长速度，以对冲利息收入增速的放缓。

“上半年受降息影响，中行息差收窄，下半年由于利率市场化加快推进以及降息后的重新定价，息差将继续承压。”中行副行长张金良在该行中报发布会上表示。

工行行长易会满亦指出，去年以来，央行五次降息，影响工行净收入273亿元人民币，影响净息差收窄15BP；该行管理层采取很多措施后才控制在目前水平，若不考虑调息因素，工行下半年息差仍会收窄5至7个基点。

三大行半年报显示，上半年，工行净利息收益率为2.53%，同比下降0.09个百分点；农行上半年净息差为2.78%，同比下降0.15个百分点；而中行同期净息差2.18%，同比下降0.09个百分点。

一位商业银行高管解释，存贷基准利率虽然都有下调，但银行资产利率敏感性要高于负债利率敏感性，最终呈现息差收窄的情况。

另一个原因也源于商业银行自身风险偏好调整带来的资产配置结构变化，如低风险且低收益的资产配置较多。比如农行，交银国际报告分析称，该行贷款风险偏好审慎，住房贷款和票据贴现增长快；其个人住房贷款占到全部贷款增量的26.1%；票据贴现增长65.2%，占到全部贷款增量的16.3%。

工行半年报则表示，该行存放和拆放同业及其他金融机构款项利息收入182.31亿元，同比增长33.3%，主要由于平均余额同比增加所致；报告期内人民币资金宽松，风险可控下适度扩大资金融出规模。

对于应对“两头挤压”带来的息差下行，张金良表示，未来将坚持客户存款的核心地位，努力拓展核心负债占比，严格控制负债成本；在资产端提升资产收益率，优化信贷结构，推进证券化盘活信贷资源，并向重大领域倾斜，加大个人金融和本外币投资。

除了降息带来的资产收益重估以及经济下行导致投资风险偏好降低，影响了大行的利息收入水平外，商业银行的非利息收入也受经济环境影响增长略显疲软。中行行长陈四清表示，由于经济下行压力较大，中行主动为企业减负，非利息收入下降有该行主动作为的因素。

而农行中报指出，上半年，该行实现手续费及佣金净收入同比减少2.05亿元，下降0.4%；而其中下降较快的结算与清算手续费收入和托管收入均受到监管政策的影响。

相比之下，工行中收表现较好。易会满指出，上半年除业务转型创新外，资本市场活跃亦提升对工行中间业务收入的贡献，基金的代理销售、资产托管、子公司利润大幅增长均与资本市场关系较大，例如其中基金代销收入大幅增长了242%。

**不良率将继续上行**

中报显示，三家大行不良率均出现明显的上升，这个趋势还将随着经济逆周期而延续，国内商业银行资产质量拐点或已到来。

数据显示，工行6月末不良贷款率1.4%，比3月末的1.29%升0.11个百分点；农行6月末不良贷款率1.83%，比3月末的1.65%上升0.18个百分点；而中行6月末不良贷款率1.41%，比3月末1.33%的不良贷款率上升0.08个百分点。

“经济有周期性，因此下半年不良承压总体还会比较大，还不好预测不良贷款的拐点；目前1.45%的不良贷款率是工行争取的目标，但工行会根据外部变化合理确定资产质量目标。”对此，易会满对媒体坦言。

陈四清指出，中行上半年花了很大的力量应对不良资产质量问题，主动压推不良贷款500多亿，而下半年将继续加大力度管控好资产质量；从授信准入、客户管理等各个环节统筹考虑，解决不良资产的源头问题。

在资产质量应对策略上，他表示，不良贷款不是降得多就好，要维护实体经济，要考虑实体经济的承受力，而且不良资产要“养一养”，不是处置越快越好，对中行的资产质量有信心。

除账面上确认的不良贷款，据交银国际测算，上半年，工行三个月以上逾期较年初增长34.4%，而逾期三个月以上贷款占不良比重为94.7%，较年初上升2.2个百分点；农行逾期90天到一年的贷款增量占到逾期增量的56.7%，逾期三个月以上不良贷款为91.6%，较年初上升16.8个百分点。

银行业人士表示，三个月逾期贷款通常为不良贷款的储备，其与不良贷款的比值也反映出不良贷款的确认严格程度，也会反应后续不良贷款的增长情况。

多位银行业分析人士称，目前，行业不良风险生成处于爆发期，年内资产质量压力不减。但尽管如此，银行开始主动地去应对，加上还有地方债务置换、地方版资产管理公司等政策面的支持，未来压力料会逐步缓解。（完）

(审校 曾祥进)

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