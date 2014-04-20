工行行长：政府债务和影子银行风险总体可控

安邦人寿三个月内禁止申报新产品 产品开发工作需整改--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透上海4月20日 -全球资产最大的银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)行长易会满表示，中国的政府债务和影子银行风险总体可控。
新华社周日引述易会满在美国一论坛上的讲话指出，从绝对数值来看，中国的政府债务规模的确较大；但整体来看，中国政府负债率还是比较低的，2012年底为36.74%，远低于国际上60%的债务控制参考值。
中国审计署去年末公布，截至2013年6月底，全国中央和地方各级政府负有偿还责任的债务20.70万亿元人民币，2012年底中国政府负有偿还责任的债务余额与当年GDP的比率为36.74%。
他谈到，政府通过负债募集的资金以投资基础设施等实体经济为主，形成了有效资产，现在还没出现严重过剩。同时，中国财税体制改革也在加快推进，财政收入仍在较快增长，因此政府债务风险总体可控。
谈到房地产问题，易会满表示，在中国按揭贷款最高只提供七成，没有转按揭，也没有证券化和衍生品，考虑到前期的偿还，现在平均可能还不到五成，抵御风险能力较强。
从开发商的角度来讲，中国的房地产开发贷款规模相对较小，并且开发企业在经历了2008年的危机之后，普遍加强了对现金流的管理与控制，过度融资的情况总体比较少。所以整体来看，房地产的风险没有想象的那么大。
对于影子银行问题，易会满认为，影子银行不都是坏东西，它也是传统银行体系的有益补充。中国的影子银行融资大部分投入实体经济，有资产支撑。和金融市场更发达的国家比，中国的影子银行产品大部分结构比较简单，主要是信贷类产品，而且在中国境内、杠杆率不高、大部分处于监管之内。
他并指出，未来有四大动力推动中国经济发展，包括城镇化继续推进；工业化转型升级；消费潜力巨大，是支撑经济增长的重要驱动力；制度红利逐步释放。(完)
(发稿 边竞; 审校 曾祥进)
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指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数