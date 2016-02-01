焦点：中国中等银行“影子贷款”规模激增 掩盖了资产风险

图为2006年3月6日南京一家银行的职员在清点人民币现钞。 REUTERS/Stringer

路透北京1月31日 - 中等规模的中资银行越来越多地利用复杂的投资工具来发放新贷款，并对原有贷款进行调整，以便让这些贷款在资产负债表中显得风险较低。这种做法掩盖了中国经济放缓形势下银行业的放贷规模以及风险。

瑞银集团的一项分析显示，这些“影子贷款”的规模在2015年上半年增加了三分之一，估计达到1.8万亿(兆)美元，相当于中国所有商业贷款总额的16.5%。小银行的增速更快。

这些日益盛行的做法涉及定向资产管理计划(DAMP)以及信托受益权(TBR)，当前由于中国经济增速放缓至25年来最慢，一些中等规模银行迫于压力，已经推迟坏账的确认。

“如今，这些资产是除五大行外多数上市银行资产负债表中增长最快的部分，不仅从百分比来看是如此，从绝对数额看也是，”瑞银金融机构分析师Jason Bedford说。他曾在中国担任银行审计师，一直关注这一问题。

“让人担心的是，信贷资产缺乏透明度，也没有好好分类，可能掩盖了大量不良贷款。”

银行业者需要未雨绸缪，按照自身的信贷资产情况提列资本拨备--资产风险越大，提列的拨备必须越多。而这些拨备将不会产生收益。

通常贷款的风险权重为100%，而那些投资产品的权重仅为四分之一，可以让银行业不必拨备那么多的准备金并增加放贷。

银行的贷款拨备覆盖率应至少达2.5%，才算得上审慎，而上个月穆迪在一篇报告中表示，截至6月底，中国主要银行在这些产品的拨备，相对于银行资本值的比例从0.02%到0.35%不等。

举例来说，属于中型银行的兴业银行(601166.SS)，2015年前九个月的应收款项类投资总额翻了一番，达到1.76万亿元人民币(2,670亿美元)。

文件显示，这相当于该行的整个贷款账规模，也相当于菲律宾银行系统的资产总值。

兴业银行拒绝就本报导置评。

应收款项类投资可能包括公债这种安全资产，但在中型银行的应收款项类投资之中，有越来越多的信托受益权(TBR)、定向资产管理计划(DAMP)等等。

去年9月，恒丰银行的应收款项类投资达到3,970亿元人民币，超过贷款账面上的2,900亿元。恒丰银行去年表示，实际上该行所有的应收款项类投资都是DAMP和TBR。

**监管部门提高警惕**

根据中国浙商银行在香港的招股说明书显示，浙商银行应收款项类投资在同一期间也翻了一番。

浙商银行副行长张长弓表示，银行业者正日益成为追求回报的资产管理者，而不仅仅是贷款行。

“过去的银行以占有资产为主，现在开始转向管理资产，”他说。

应收款项类投资从2012年的不到3,000亿美元水准快速增长，尽管2014年中国银行业监管机构决定限制银行在同业市场购买TBR和DAMP，以限制这类资产的增长。

然而定向资产管理计划和信托受益权很快又悄然现身银行资产负债表的投资应收款栏下。

据官员告诉路透，中国银监会正在密切关注各种投资应收款。

根据银监会在其网站发布的公告，广发银行天津分行去年遭到银监会处罚，因其用自有资金15亿元投资一定向资产管理计划，变相用于向某房地产开发企业融资。该行通过此举可避免将其记为贷款并少计提拨备。

去年另一家中资小银行--锦州银行(0416.HK)上市案差点过不了关，当时招股说明书曝露出该行存在对问题太阳能公司汉能(0566.HK)的曝险，而这些曝险主要牵涉到上述类型的产品。

锦州银行后来卖出了很大部分的曝险部位。

为了建构这类交易，一家银行一般需要通过一家关系不错的信托、证券或资产管理公司来为银行客户规划融资安排。

之后银行会透过特殊目的载体买进这些投资产品的受益权。一般情况下，如果借方违约，那么发起行将承担所有风险。

“如果发生违约，而发起行又不自己掏钱出来解决，那么没有信托公司会同意合作，”某中型银行的高管表示。鉴于问题敏感性，该高管不愿透露姓名。(完)