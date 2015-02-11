（重发）北京银行获准定向降准1个百分点 非新政乃达标后正常调整

安邦人寿三个月内禁止申报新产品 产品开发工作需整改--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
(重发以调整第一段的措辞)
路透北京2月11日 - 中国城市商业银行北京银行(601169.SS)周三公告称，获准自下周一(16日)起，定向降低人民币存款准备金率1个百分点，执行16.5%的存款准备金率。了解情况的人士指出，这并不是新的定向降准，乃达到此前颁布的定向标准后的正常下调。
上述人士指出，北京银行获得这1个百分点的下调，包括了2月5日那次降准之中对达标城商行的定向外，还有去年6月对符合三农及小微倾斜达到一定比例的银行有一次定向降准。
“之前北京没有符合标准。现在央行下发了通知告知北京银行符合标准，所以两次合并一次性下调一个点准备金率。”上述人士称。
北京银行刊登在上海交易商网站的公告称，该行近日收到中国央行的通知，其符合定向下调人民币存款准备金率的条件。
北京银行股价周三收低0.1%，报9.85元；沪综指.SSEC则收报3,157.70点，涨16.11点或0.51%。[.SSCN]
中国央行此前宣布，自2月5日起普降金融机构存款准备金率0.5个百分点，同时加大对小微企业、“三农”以及重大水利工程建设的支持力度，对小微企业贷款占比达到定向降准标准的城市商业银行、非县域农村商业银行额外降低人民币存款准备金率0.5个百分点，对中国农业发展银行额外降低人民币存款准备金率4个百分点。（完）
(发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)
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路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
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指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数