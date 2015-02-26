获批定向降准的中国上市城商行已增至五家--报载

路透上海2月26日 - 中国央行定向降准政策惠及的城商行数量继续增加。证券时报周四报导，自央行2月初宣布定向降准以来，目前获批定向降准的上市城商行共有5家（含在香港上市的银行），执行较低存款准备金率。

除了已经公告的北京银行(601169.SS) 和盛京银行(2066.HK) 之外，还有南京银行(601009.SS) 、重庆银行(1963.HK) 和徽商银行(3698.HK) 获批定向降准。

为了对冲流动性紧张和经济下行风险，2015年2月4日，央行宣布对所有金融机构普降人民币存款准备金率（存准率）0.5个百分点，并额外对小微企业贷款占比达到定向降准标准的城商行、非县域农商行降准0.5个百分点。

2月11日北京银行率先在上交所公告称，获批定向降准，共下调存准率1个百分点，自2月16日起执行16.5%的人民币存准率。2月15日盛京银行在港交所公告称，该行收到央行沈阳分行通知，盛京银行符合审慎经营要求且小微贷款占比达标，获批定向降准。

在中国内地或香港上市的地方性银行（含城商行、农商行）共有8家，分别是A股的北京银行、南京银行和宁波银行，以及H股的重庆农商行、重庆银行、徽商银行、哈尔滨银行和盛京银行。

截至昨日下午，除了北京银行和盛京银行之外，其余6家上市地方性银行尚未公告获批定向降准。（完）

(发稿 吴芳; 审校 曾祥进)

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