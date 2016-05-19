中国银行业资金周转效率已触底 将推动银行股价值重估--野村

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京5月19日 - 日本大型投行野村中国及香港银行业股票研究主管江利周四表示，对于基本面非常稳健的中国银行业来讲，其估值倍数将会有提升，并将使整个银行板块出现较好的上涨趋势。如果中国银行业资金周转的效率在未来24个月、36个月都持续出现改善，价值重估过程就会持续。
江利在媒体电话会上表示，中国银行业盈利在今年、明年都不会改善，不良贷款在今、明年都会持续上升。各个迹象表明，整个不良贷款的反弹或者是不良贷款的生成速度可能都会有加速的趋势。从银行资产质量来看，中国银行板块现在的确是承受着压力，而且这个压力有可能在未来一段时间内都会不断地增加。
他并表示，中国银行股的估值并不和不良贷款同步，而另一个指标资金周转效率现在应该已经触底，而且如果它开始出现平稳甚至复苏的话，将成为可以推动银行的估值、出现重估最核心的因素。（完） (发稿 张晓翀；审校 林高丽)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)