中国银行业资金周转效率已触底 将推动银行股价值重估--野村

路透北京5月19日 - 日本大型投行野村中国及香港银行业股票研究主管江利周四表示，对于基本面非常稳健的中国银行业来讲，其估值倍数将会有提升，并将使整个银行板块出现较好的上涨趋势。如果中国银行业资金周转的效率在未来24个月、36个月都持续出现改善，价值重估过程就会持续。

江利在媒体电话会上表示，中国银行业盈利在今年、明年都不会改善，不良贷款在今、明年都会持续上升。各个迹象表明，整个不良贷款的反弹或者是不良贷款的生成速度可能都会有加速的趋势。从银行资产质量来看，中国银行板块现在的确是承受着压力，而且这个压力有可能在未来一段时间内都会不断地增加。