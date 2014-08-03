中国6月末金融机构超储率1.7% 创两年半来季度新低

路透上海8月2日 - 中国人民银行二季度货币政策执行报告数据显示，2014年6月末金融机构超额准备金率（超储率）为1.7%；按季度末时点统计，该数值续创2011年底以来新低。

同时公布的6月非金融企业及其他部门贷款加权平均利率为6.96%，比3月下降0.22个百分点。具体明细如下：

利率 与上季度末变化

一般贷款加权平均利率 7.26% -0.11个百分点

票据融资加权平均利率 5.51% -0.77个百分点

个人住房贷款利率 6.93% +0.23个百分点

从利率浮动情况看，执行下浮、基准利率的贷款占比上升，执行上浮利率的贷款占比下降。6月份，一般贷款中执行下浮、基准利率的贷款占比分别为9.32%和21.57%，比3月份分别上升0.97个和0.17个百分点；执行上浮利率的贷款占比为69.11%，比3月份下降1.14个百分点。

2014年1-6月金融机构人民币贷款各利率区间占比：(单位：%)

月份 下浮 基准 上 浮

小计 (1.0，1.1] (1.1，1.3] (1.3，1.5] (1.5，2.0] 2.0以上

1 月 8.20 22.81 68.99 17.90 27.39 11.00 9.78 2.92

2 月 7.56 24.96 67.48 20.61 26.09 10.13 8.05 2.60

3 月 8.35 21.40 70.25 18.81 27.69 11.17 9.56 3.02

4 月 6.14 20.60 73.26 20.20 28.47 11.93 9.69 2.97

5 月 7.35 19.81 72.84 20.45 28.12 11.97 9.52 2.78

6 月 9.32 21.57 69.11 20.24 26.71 11.19 8.42 2.55

2014年上半年分机构人民币贷款情况:(单位：亿元)

2014年上半年 2013年上半年

新增额 同比多增 新增额 同比多增

中资全国性大型银行 26,940 3,654 23,286 1,141

中资全国性中小型银行 15,950 2,001 13,948 677

中资区域性中小型银行 8,834 655 8,179 1,371

小型农村金融机构 9,002 188 8,814 224

外资金融机构 321 411 -90 -379

尽管6月末金融机构超储率不高，但央行表示，上半年银行体系流动性充裕，广义货币供应量M2增速波动上行，6月末14.7%的增速已明显高于全年13%的预期目标，货币环境较为宽松。

央行并称，6月末农村信用社超储率为4.4%。

超额准备金率是指商业银行超过法定存款准备金而保留的准备金占其存款的比例，可反映金融体系短期流动性状况。越高表明资金充裕，低则意味着流动性较紧。

此外根据货币市场流动性总体情况，第二季度央行未开展常备借贷便利操作，常备借贷便利余额保持为0。(完)

(发稿 边竞；审校 张喜良)

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