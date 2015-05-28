中国中央汇金减持工行、建行是银行业混改启动信号--国金

路透北京5月28日 - 中国中央汇金公司周二在A股场内减持工商银行(601398.SS)(1398.HK)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)股份，国金证券最新点评指出，汇金减持是中国银行业混合所有制改革启动的信号。

据港交所披露的公开资料显示，中央汇金于周二在A股场内减持工行和建行金额分别为16.29亿和19.06亿元。汇金减持工行、建行前后的股份占比分别由46%降至45.89%、5.05%降至2.14%。

工行和建行A股周四分别下跌5.03%和5.92%。

以下是国金证券观点摘要：

在前期与银行的沟通中，我们了解到，银行混改最大的难题是国有控股股东持股比例不能下降。本次汇金减持是一个重要信号，即这一对混改最大的限制已经松动。我们预计，银行业混改和综合化经营的大幕即将拉开。

将国有银行混改的首家试点交通银行纳入银行业首推组合，交行现在估值板块垫底，银行业混改启动后，先行先试的改革措施将为交行估值带来显着推动。

重申强烈看好今年银行业估值中枢直接提升的历史性机遇，混合所有制改革开启是估值提升的最重要的动力之一。重申：银行业15年PB第一步提升至1.5倍，部分优秀银行估值提升至2倍。

首推标的：招商银行，兴业银行，交通银行，次推标的：光大银行，平安银行。（完）

(发稿 王蕾；审校 黄凯)

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