齐鲁银行借挂牌补充资本并抢得服务新三板企业的先机--董事长

沪深证交所上周五两融余额连九日下跌，续创逾三个月新低
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低。
路透北京6月30日 - 位于山东省的城市商业银行--齐鲁银行周一正式挂牌新三板并定增15亿元人民币，成为新三板首家挂牌的银行与规模最大的挂牌公司。公司表示，挂牌新三版是齐鲁银行迈向全国性资本市场的重要步骤，同时也为服务新三版挂牌公司抢得先机。
董事长王晓春在上市仪式上对路透表示，新三板挂牌的企业77%都是与科技有关的高成长性企业，齐鲁银行就是看中它们的创新和成长性，因此将大力为这些公司提供服务，让它们成为公司金服服务的优质客户。
“我们也是新三板的一员，将利用自身优势服务新三板企业，成为其中一支重要的力量。”王晓春称。
在周一举行的上市仪式上，齐鲁银行同时与中国中小企业股份转让公司签署战略合作协议，为新三板公司提供授信等多种金融服务。
齐鲁银行新闻稿称，新三板提供普通股票、优先股、中小企业私募债等多重融资工具，能够满足中小银行快速的融资需求。同时借助新三板，中小银行不仅可以融资，符合条件的还可以转板上市。
截止2014年末，齐鲁银行总资产为1,228.81亿元，相当于宁波银行(002142.SZ) 的五分之一；当期的每股收益为0.46元。
**差异化发展，服务新三板企业**
齐鲁银行董事长还表示，挂牌新三版并不仅仅为补充资本金，更是看好新三板不断推陈出新的政策利好，与挂牌企业的优质资产的高成长能力。
“我们本次定增15亿有效地补充了资本金，正在做资金运用的规划。”王晓春表示。
王晓春表示，新三板挂牌企业有很好的高成长性和创新能力，与股权公司签订合作协议是其差异化发展的重要战略。
齐鲁银行战略定位两个支柱点为大零售银行与服务中小企业的银行。在山东省内，齐鲁银行目前联合在新三板挂牌的山东省企业，发起设立山东非上市公众公司协会，并为提供多元化金融服务。
在齐鲁银行挂牌仪式上，全国中小企业股份转让系统董事长杨晓嘉表示，截止五月底，在新三板挂牌的金融类企业有35家，覆盖了农村信用社、小贷公司、证券公司、期货公司、私募基金、保险公司、担保公司、投资公司、以及融资租赁公司等各类金融机构。
杨晓嘉并称，这些金融公司从新三板融资后，将资金反复运用于服务中小微企业。这一路径让直接融资与间接融资得到了很好地互动，也适合中小金融机构与中小微企业之间形成良好金融循环。
而据国内媒体此前报导，目前贵州银行、桂林银行、乐山商行、湖北汉口银行、河北邯郸银行等多家城商行已经明确挂牌新三板意向。贵州银行通知称将在全国中小企业股份转让系统挂牌，于6月份按照新三板挂牌的要求完成了股权确认事宜。
全国股份转让系统在审企业基本情况表显示，目前在审的是新疆喀什农村商业银行股份有限公司。落实反馈意见中。（完）
(发稿 王蕾；审校 毕晓雯)
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