中国多家银行摸底资金进入股市情况 但并未叫停--报载

路透上海7月30日 - 据中国证券报周四报导，近期多家国内银行开始下发内部通知，要求各分支机构对资金进入股市情况进行排查和摸底，涉及理财资金对接结构化产品、股权质押融资等业务，但相关银行业务并未叫停。

一家银行有关人士透露，从6月末到7月份，自总行层面布置各分行和总行营业部对资金进入股市情况摸底，从理财资金对接结构化产品、定向增发产品到股权质押融资等等，全面排查、上报。

他说，对股权质押授信情况进行风险排查是重点，表内、表外授信，流通股和限售流通股等等都要查，质押率、警戒线、补仓线、追加担保措施都要上报得很细。该人士称，目前银行资金应该还是安全的，在存量贷款排查后，估计会对前期质押率过高的要求补缴保证金，补设或提高警戒线、补仓线。

某股份制银行的支行行长表示，“主要还是要掌握准确数据。对进入股市的存量项目提高警戒线和平仓线，新增项目获批难度加大。”该人士介绍，假如这时上报一个为券商资管配资的项目，贷审会的人会说等等吧。虽然没有直接拒绝，但等待可能将是漫长的。

有银行界人士分析，由于市场近日已出现反弹，各个产品对单一股票持仓比例有严格限制，止损线也设得比较高，所以银行资金应该还是安全的。即便出现一些平仓，银行的资金也受伤不重。

报导称，银行对股权质押融资也开始谨慎。很多银行的总行层面已经下发排查表格给各个分行，要求重点上报质押了什么股票、质押多少、批复的质押率、初始的质押率、警戒线和是否达到警戒线、补仓线和是否达到补仓线、达到警戒线会采取的措施、达到补仓线是否追加担保等细节都要一一上报。

配资业务目前主要分为对接伞形信托的配资业务和对接单一的结构化信托配资业务两大类。目前对于伞形信托的配资需求，银行方面确实比较谨慎，很多银行都已经不再新增对伞形信托的配资业务；对结构化信托的配资也没有“一刀切”地停止。对上述业务，监管层也主要是收集数据摸底，并未叫停。

但无论是银行还是信托公司，现在都已经放缓进入股市的脚步。

海某大型信托公司的信托经理透露，目前他所在公司的信托产品发行几乎陷于停滞：两年期以上的房地产信托从去年年底开始就乏人问津。好不容易股票市场火了，定增产品、结构化信托产品好卖了，才让信托公司的业务又活跃起来，但6月份以来市场的大幅调整又把刚打开的这扇门关上了。

中国股市自6月中旬开始出现一轮暴跌，沪综指.SSEC最大跌幅达35%，融资盘平仓压力是这轮暴跌的主要驱动力之一，银行理财资金借道结构化产品、股权质押融资等均是常见的银行资金入市渠道。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。