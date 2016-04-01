中国开展银行间外汇掉期冲销试点 对象暂定外汇远掉做市商

路透北京4月1日 - 中国货币网周五称，中国外汇交易中心拟试点开展银行间外汇掉期冲销业务，试点对象暂定为银行间人民币外汇远掉期做市商，参与机构范围将视冲销实际情况调整。

外汇交易中心下属的该网站刊登新闻稿指出，交易双方自行开展外汇衍生产品交易冲销业务的，应于冲销日当日将冲销结果等信息向交易中心报备。

货币网还公布了银行间市场外汇衍生产品交易冲销规则和细则，称旨在规范银行间外汇市场参与机构参加中国外汇交易中心外汇衍生产品交易合约冲销服务的行为。

规则显示，“如遇市场剧烈波动、货币政策调整等突发情况，交易中心可自行宣布暂停或取消本轮冲销服务。上述因素消除后，依交易中心通知恢复冲销。”（完）