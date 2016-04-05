中国五大银行高管2015年薪酬减半

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京4月5日 - 中国五大银行的年报显示，2015年中国实行央企“限薪令”后，五大行高管的薪酬下滑50%，降幅创纪录。
中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)的年报显示，董事长姜建清2015年的总薪酬不足55万元，比2014年的110万元低52%。
摩根大通(JPM.N)执行长迪蒙(Jamie Dimon)2015年薪酬为2,700万美元，姜建清的薪酬是迪蒙的0.3%。瑞银(UBSG.S)首席执行官安思杰(Sergio Ermotti)2015年的总薪酬为1,430万瑞郎（1,480万美元）。
中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)的年报显示，董事长王洪章2015年的薪酬不足60万元，2014年则为120万元。
中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(601988.SS)(3988.HK)和交通银行(601328.SS)(3328.HK)的董事长2015年的薪酬也只有2014年的一半。
年报显示，五大银行的行长2015年获得的薪酬也都减半。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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