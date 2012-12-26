中国银行家多数乐观看待未来银行资产质量--报告

路透上海12月26日 - 中国银行业协会与普华永道周三联合发布中国银行家年度调查报告指出,国内银行家对未来的银行资产质量表示乐观,半数受访银行家预期未来三年其所在银行的不良贷款率将维持在1%以下.

约七成银行家预期未来三年其所在银行的收入及利润增长率将低于20%,并且扩大生息资产规模是未来利润增长的最有力推动因素.

该调查报告还指出,理财产品市场高速发展背后的潜在风险和存在问题已引起银行家的关注.50.9%的银行家认为理财产品形成的大量表外资产,可能会对银行的资产质量和经营稳定性带来影响;75%的银行家对理财产品同质化,价格恶性竞争表示担忧,希望监管层面能加以引导.

交行金融研究中心近日报告预计,今年全年所有上市银行的净利增速将从2011年的29%降至17.2%,预计2013年上市银行净利增速可能下降到7-8%左右.

中国银行家年度调查报告今年已是第四年发布.今年的调查以银行业金融机构各总行和分行高管为调查对象,历时半年,对全国31个省级行政区域(不包括港澳台)的42家银行和850位银行高管展开问卷调查.(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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